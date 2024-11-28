Аналитики «Купера» посчитали, во сколько жителям России обойдется новогодняя елка. Выяснилось, что средняя стоимость хвойного дерева, 20 игрушек и гирлянды для него составит 3 698 руб. При этом цена за искусственную елку с украшениями — 3 098 руб. Подробности исследования в распоряжении редакции Inc.

На маркетплейсах россияне уже могут заказать новогоднее дерево с доставкой на дом или забрать его самостоятельно. На выбор представлено несколько видов живых деревьев:

русская ель;

европейская ель;

пихта Фразера;

пихта Нордмана.

Средняя высота елей составляет от 1 м до 2,5 м, но к заказу также доступны деревья 3-6 м, которыми можно украсить загородный дом или двор. Цены на них начинаются от 1,5 тыс. руб. и достигают 38 615 руб. Согласно исследованию, средняя стоимость двухметрового хвойного дерева составляет около 3,5 тыс. руб.

Также можно приобрести искусственные ели. Их минимальная стоимость при высоте 60 см составляет 2,9 тыс. руб. Средняя цена за елку высотой 1,5 м — 15 тыс. руб.

СЕО компании по производству елочных игрушек «Этоподарки» Марина Федорова отмечает, что новогодняя елка в каждом доме часто отражает традиции конкретной семьи. Кто-то декорирует ее в минималистичном стиле, другие используют мишуру или «дождик». Причем тренды меняются каждый год.

Можно также заказать различные зимние композиции или букеты. Средняя стоимость такого украшения интерьера составляет 6 тыс. руб. Покупателям также доступен большой выбор елочных игрушек отечественного и зарубежного производства. Их стоимость варьируется от 5,9 руб до 2 тыс. руб. Среди новогодних гирлянд представлены варианты от 80 руб. до 40 тыс. руб. Рождественские венки в 2024 году в среднем обойдутся в 7 тыс. руб.

По словам Федоровой, анализ рынка елочных игрушек за последние годы показал, что приоритетными являются фарфоровые украшения. Также большим спросом пользуются ватные игрушки в советском стиле.

Кроме того, исследователи отметили интересную традицию среди бизнес-клиентов. Они заказывают авторские елочные украшения, и выбирают изделия, которые так или иначе связаны с их профессиональной деятельностью.

Другое исследование показало, что в 2024 году покупатели планируют потратить на новогодние праздники более 25 тыс. руб. Сумма состоит из затрат на подготовку новогоднего стола и сюрпризов для друзей и близких. Расходы на покупку подарков были оценены респондентами в 8,5 тыс. руб.