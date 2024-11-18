IT-компания «Нильсон», предоставляющая данные о рынке ретейла и покупательском поведении, провела исследование и выяснила, что покупатели в этом году планируют потратить на новогодние праздники более 25 тыс. руб. Сумма состоит из затрат на подготовку новогоднего стола и сюрпризов для друзей и близких. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Согласно результатам опроса, расходы на покупку подарков были оценены респондентами в 8,5 тыс. руб., самыми популярными стали средства для ухода за собой, товары для дома, а также продукты питания, например сладости, вино и фрукты. На новогодний стол россияне готовы потратить 17,5 тыс. руб. Восемь из 10 опрошенных заявили, что планируют дарить подарки на Новый год, а шесть из 10 будут накрывать праздничный стол.

Кому планируют дарить подарки в 2024 году:

58% — второй половине;

57% — родителям;

46% — ребенку до 18 лет;

33% — друзьям;

28% — другим родственникам;

25% — детям старше 18 лет;

14% — коллегам.

Директор по работе с клиентами «Нильсен» Салтанат Нысанова отмечает, что новогодний сезон традиционно является периодом более крупных закупок и не обходит стороной товары повседневного спроса — продукты питания, алкоголь, средства для ухода за собой, бытовую химию. Ожидается, что объемы продаж текущего года превзойдут прошлогодние.

По ее словам, индекс покупательского оптимизма уже несколько кварталов подряд находится на рекордно высоком уровне. В третьем квартале 2024 года на 2% выросло значение одного из трех компонентов индекса, связанного с готовностью покупателей к тратам.

50% респондентов заявили, что считают текущее время «отличным» или «хорошим» для трат, что является позитивным сигналом для рынка. Особенно в преддверии ноября и декабря, которые остаются главным сезоном распродаж и подготовки к новогодним праздникам.

Выбор категорий подарков значительно отличается в зависимости от того, кому они предназначены. Детям до 18 лет планируют вручить детские товары (31%) и электронику (21%), а старше 18 лет — уходовые средства (21%) и товары для творчества и хобби (15%).

Опрос показал, что для второй половинки чаще выбирают ювелирные украшения (18%) и средства по уходу за собой (15%). Для друзей 26% опрошенных приобретают товары для дома и продукты питания (по 25%).

Россияне планируют потратить на подготовку новогоднего стола в среднем 17,5 тыс. руб. Традиционно к Новому году в продуктовую корзину россиян входит шампанское, икра, красная рыба, сельдь, мясо, майонез, сыры, фруктовые соки и консервированные овощи. К концу года продажи данных товаров вырастают. Так, за последние две недели 2023 года каждая из позиций показала рост натуральных продаж до 30%.

Рост продаж «новогодних» категорий в 2023 году составил:

фруктовые соки — 14%;

сельдь — 13%;

красная рыба — 7%;

твердый сыр — 6%;

шампанское — 30%;

икра — 27%.

Основной пик продаж приходится на игристые вина. На них за последние две недели декабря реализуется почти 20% годового оборота.

61% респондентов отмечают, что стимулом к более активному совершению покупок перед Новым годом является снижение цен. 33% опрошенных привлекают дополнительные скидки, кэшбек или баллы по программе лояльности. Каждого десятого россиянина привлекают товары в праздничной упаковке и новогодние наборы.

Ранее эксперты сервиса бронирования отелей «Отелло» провели опрос, где и как россияне планируют встречать Новый год и как относятся к продолжительности праздничных каникул. Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий по России стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Подмосковье, Казань, Краснодарский край и Байкал.