Импорт российских алмазов в Индию в сентябре снизился на 96% по сравнению с показателями прошлого года, составив 37 тыс. карат, сообщило министерство торговли и промышленности Индии. Всего в 2023 году в страну было ввезено 917 тыс. карат. Этот объем оценивался в $1,5 млн против $112 млн годом ранее.

Суммарный импорт Индией алмазов в сентябре 2024 года был всего на 23% ниже данных годичной давности, и составил 1,43 млн карат. Отрасль находится сейчас в затянувшемся кризисе. Не смотря на это, российская алмазодобывающая компания «АЛРОСА» ожидает восстановления спроса в конце года на фоне нормализации запасов огранщиков.

Крупнейшими поставщиками бриллиантов в Индию остаются ОАЭ, Гонконг и Бельгия. При этом Гонконг, до 2022 года уступавший России по объему поставок драгоценных камней, продолжает увеличивать свою долю. В сентябре он экспортировал в Индию алмазы на сумму $448 млн (на 5% ниже данных 2023 года). Импорт из ОАЭ снизился на 12% относительно прошлого года, из Бельгии — на 16%, до $581 млн и $186 млн соответственно.

Снижение поставок российских алмазов отмечается в годовом сравнении с апреля этого года. При этом в марте импорт был в 2,3 раза больше данных 2023 года, составив 728 тыс. карат, в феврале — на 85% выше (1,81 млн карат), а в январе — на 14% выше (400 тыс. карат) чем годом ранее.

Участники рынка объясняют такую тенденцию распродажей запасов перед вступлением в силу запретов на ввоз российской алмазной продукции с 1 марта 2024 года. Это был второй этап санкций стран G7 в отношении драгоценных камней, распространяющийся на бриллианты от 1 карата, ограненные из российских алмазов в третьих странах.

Это наиболее чувствительная мера из санкционного пакета, которая повлияла на 70% мирового розничного рынка алмазов. Индия является одним из крупнейших производителей бриллиантов в мире, сырьем для которых традиционно были российские камни.

Как сообщалось ранее, на одном из ключевых потребительских рынков в Китае, спрос на бриллианты снижается по мере того, как уменьшается их привлекательность. Растет число потребителей, которые отказываются от драгоценного камня в пользу выращенных в лаборатории аналогов, золота и даже цветных драгоценных камней.