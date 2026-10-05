Российским экспортерам могут доначислять налог за международные перевозки, оплаченные несколько лет назад. Налоговые органы стали применять к прошлым сделкам подход Минфина, сформулированный в 2024 году, хотя ранее бизнес исходил из другой практики. «Опора России» опасается, что компании столкнутся с непредвиденными расходами и просит Генпрокуратуру вмешаться.

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Проблема касается выплат зарубежным перевозчикам без постоянного представительства в России. В ряде случаев российская компания должна выступать налоговым агентом и удерживать с дохода иностранного контрагента налог на прибыль. Базовая ставка составляет 10%, но международные соглашения могут ее снижать. До 2025 года нормы Налогового кодекса допускали разные трактовки порядка налогообложения таких выплат. В 2025 году это противоречие устранили, прямо исключив международные перевозки из действия освобождения. Адвокат Борис Федосимов считает, что применять новую норму к операциям прошлых лет нельзя.

При этом налоговая практика начала меняться еще до поправок. В октябре 2024 года Минфин разъяснил, что российские компании должны удерживать налог с выплат иностранным перевозчикам. После этого налоговые органы стали предъявлять требования и за более ранние периоды. «Опора России» считает, что такой подход создает для добросовестных компаний риск получить дополнительные обязательства за время, когда они руководствовались другой трактовкой закона и сложившейся практикой.

Показательным стало дело ООО «Агро-Логистика», которое заказывало у турецких компаний морскую перевозку зерновой продукции. По операциям 2023 года налоговая оставила в силе 4,34 млн руб. доначисленного налога и 434 тыс. руб. штрафа. Еще 11,14 млн руб. налога и 2,23 млн руб. штрафа пришлось на I квартал 2024 года. Три судебные инстанции поддержали налоговую, а в августе 2026 года Верховный суд отказал в передаче жалобы компании на рассмотрение экономической коллегии.

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«Агро-Логистика» ссылалась в том числе на соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Турцией. Для морских перевозок оно позволяет России взимать налог, но ограничивает его половиной базовой ставки, поэтому ФНС применяет к доходам турецких судоходных компаний ставку 5%. Для автомобильных и воздушных перевозок соглашение предусматривает другой порядок: прибыль облагается только в стране резидентства перевозчика. ФНС также считает, что доходы от международных перевозок относятся к российским источникам, а разделение транспортных выплат на «активные» и «пассивные» Налоговым кодексом не предусмотрено.

Для экспортеров новые требования означают дополнительные расходы на фоне дорогой логистики и санкционных ограничений. Генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов говорит, что компании уже сталкиваются с проблемами международного судоходства и вынуждены использовать посредников. По словам партнера «МЭФ Legal» Вадима Зарипова, суды в международных налоговых спорах учитывают позицию Минфина, тогда как партнер ДРТ Антон Зыков считает, что ФНС не изменила трактовку закона, а лишь усилила контроль.

Для бизнеса ключевым остается вопрос о возможности предъявлять налоговые требования за уже завершенные периоды. Если новую позицию применять задним числом, экспортеры могут столкнуться с расходами спустя годы после сделок, когда изменить условия перевозки или переложить налоговую нагрузку на иностранного контрагента уже невозможно. «Опора России» просит генпрокурора Александра Гуцана обратить внимание на эту практику и оценить ее законность.

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