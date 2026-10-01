С 1 января 2027 года бизнесу и гражданам могут увеличить большинство фиксированных налоговых штрафов. В зависимости от нарушения санкции вырастут на 16–200%, а за неявку свидетеля без уважительной причины — в 14 раз, до 14 тыс. руб. Правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

При этом процентные санкции, включая штрафы за неуплату налога, менять в основном не планируется. Законопроект предусматривает повышение минимальных сумм по нескольким составам. Например, нижняя планка штрафа за несвоевременную подачу декларации или расчета по страховым взносам увеличится с 1 тыс. до 2,6 тыс. руб., а за работу без постановки на налоговый учет — с 40 тыс. до 121 тыс. руб.

Отдельно вырастут санкции за нарушения при налоговых проверках. За каждый документ, который не представлен по требованию ФНС, штраф составит 560 руб. вместо 200 руб. Организации и ИП за непредоставление сведений о налогоплательщике будут платить 25 тыс. руб. против 10 тыс. сейчас, физлица — 2,5 тыс. против 1 тыс. За несообщение обязательной информации налоговому органу штраф увеличится до 14 тыс. руб., а при повторном нарушении — до 56 тыс. руб.

Существенно подорожают нарушения со стороны свидетелей, экспертов и специалистов. Для эксперта, переводчика или специалиста отказ от участия в налоговом контроле будет стоить 7 тыс. руб. вместо 500 руб. Свидетелю за отказ от показаний или заведомо ложные сведения придется заплатить 42 тыс. руб. против 3 тыс. сейчас.

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Новые суммы затронут и банки. За открытие счета компании или ИП без необходимых налоговых сведений штраф увеличится до 66 тыс. руб. с 20 тыс., а за несообщение ФНС об открытии или закрытии счета — до 132 тыс. с 40 тыс. За непредставление справок и выписок по счетам санкция составит 56 тыс. руб. вместо 20 тыс.

В части международного налогового контроля повышение будет менее значительным. Штраф за непредставление уведомления о контролируемой иностранной компании (КИК) вырастет с 500 тыс. до 754 тыс. руб., за документы по КИК — с 1 млн до 1,51 млн руб. Для участников международных групп компаний санкция за непредставление необходимой отчетности увеличится с 1 млн до 1,2 млн руб.

Поправки также добавляют новые основания для штрафов. За отсутствие сообщения о создании обособленного подразделения организации придется заплатить 121 тыс. руб. Оператора цифровой платформы смогут оштрафовать на 100 тыс. руб. за невыполнение требований налогового органа, в том числе о приостановке приема заказов у продавца. Основные изменения должны заработать с 1 января 2027 года, а для платформ предусмотрен девятимесячный переходный период.

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