Предстоящие новогодние праздники принесут россиянам не только длительные каникулы, но и максимально короткую рабочую неделю в конце года. Эксперт по праву Петр Петкилёв напомнил в разговоре с РИА Новости, что последняя неделя 2025 года будет состоять всего из двух рабочих дней — понедельника и вторника, 29 и 30 декабря.

Такое сокращение связано с официальным переносом выходного дня: воскресенье 5 января будет считаться выходным днем уже 31 декабря. Это означает, что после рабочего вторника 30 декабря сотрудников сразу ждут новогодние праздники.

Эксперт также обратил внимание на несколько важных моментов. Во-первых, региональные власти могут добавлять свои дополнительные выходные дни, учитывая местные праздники и традиции. Это значит, что в некоторых регионах рабочий график может быть еще короче.

Во-вторых, и это особенно важно для работников, получающих оклад, — зарплата за декабрь не может быть уменьшена из-за небольшого количества рабочих дней. Закон гарантирует сохранение полного размера оклада, даже если в месяце много праздников и мало рабочих дней. Работодатели не имеют права снижать заработную плату в таких ситуациях.