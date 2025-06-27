Экзотические поездки продолжают набирать популярность среди россиян. Как отмечают эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ), современные путешественники все реже ограничиваются пляжным отдыхом, отдавая предпочтение уникальным впечатлениям и новым культурным открытиям. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».
Андрей Подколзин, представитель туроператора ITM group, отметил устойчивый рост спроса на нестандартные маршруты. По его словам, туристы все чаще избегают массовых направлений, выбирая аутентичные локации с глубоким погружением в местную культуру.
Для таких путешественников компания разработала специальный проект — ITM club, предлагающий эксклюзивные туры в малых группах. Бронирование этих программ начинается за 9 месяцев, а количество мест ограничено.
Среди необычных предложений ITM club:
Туроператор «Глобус-Тур» также отмечает высокий спрос на экзотические направления, включая Бутан, Северную Корею, Мадагаскар и даже Йемен. Группы на летние туры уже сформированы, но остаются места в осенних и новогодних программах.
Елизавета Бордыкова, глава «ЛБ Тур», в свою очередь обратила внимание на растущий интерес к активному и приключенческому туризму. В Узбекистане помимо классических маршрутов популярность набирают горнолыжные туры в Амирсой. Казахстан привлекает туристов сезоном цветения тюльпанов и трекингом в горах, а Бразилия — карнавалами и экотурами в Амазонию.
Коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус выделил три главных тренда этого года:
Не остается в стороне и Россия: Камчатка предлагает суборбитальные туры с видом на вулканы из космоса, а Якутия — экстремальные квесты при -60°C.
Современные туристы ищут не просто отдых, а трансформационный опыт — будь то медитации в Бутане, сафари в Африке или высокотехнологичные приключения в Шотландии. Туроператоры активно отвечают на этот запрос, создавая все более необычные и персонализированные маршруты.