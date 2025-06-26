Более половины россиян (52%) продолжают работать во время отпуска, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование HR-холдинга Ventra и сервиса путешествий «Купибилет». Эксперты отмечают, что это повышает риск выгорания.

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Опрос 1,2 тыс. респондентов показал, что 30% выполняют задачи только в экстренных случаях, а 12% трудятся в привычном режиме, будто они и не в отпуске. При этом 55% считают, что работа мешает отдыху, 25% воспринимают ее как вынужденную меру, а 20% не выполнять рабочие задачи в нерабочее время.

Формат workation (совмещение работы и отдыха), популяризированный пандемией, набирает обороты. Директор консалтингового направления Ancor Юлия Подоксенова отметила, что удаленная работа размывает границы между работой и отдыхом. Культура «постоянной доступности» усиливает эту тенденцию, добавил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Опрос Superjob показал, что 54% сотрудников на полной ставке перерабатывают, добавляя в среднем 25% к рабочему времени. Мужчины (58%) чаще женщин (50%) работают сверхурочно, особенно при зарплатах от 100 тыс. руб. (60%). Врачи и учителя лидируют по объему переработок.

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Основатель сервиса Via MD Магомед-Амина Идилов подчеркнул, что работа в отпуске ведет к выгоранию, снижая когнитивную эффективность на 20% и повышая риск истощения на треть. Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Станислав Киселев отметил, что работа в отпуске — симптом нездоровой корпоративной культуры.

По данным Gallup, выгоревшие сотрудники в 2,6 раза чаще увольняются, что обходится компаниям в 2–3 оклада на найм и обучение новичков.

Ранее опрос банка для предпринимателей «Точка» показал, что треть (33%) офисных работников в России трудятся 9–10 часов в день, почти столько же (31%) посвящает работе еще больше времени. Лишь 5% полностью довольны балансом между работой и личной жизнью.