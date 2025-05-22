E-commerce стал самой популярной категорией среди российских предпринимательниц, на него пришлось 23% их маркетингового бюджета на платформах VK за последний год, следует из исследования соцсети и сервиса Flowwow. Подробности — в распоряжении «Инк.»

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В тройку лидеров также вошли отдых и развлечения (18% рекламных предложений) и образование (13%). При этом на Flowwow 82% женщин-продавцов занимаются цветами, 9% — кондитерскими изделиями и пекарнями, 5% — съедобными букетами.

В первом квартале 2025 года рекламные бюджеты предпринимательниц на VK выросли на 57% по сравнению с прошлым годом, а 68% продвижения пришлось на сообщества в соцсетях. Директор направления B2B-маркетинга Flowwow Полина Воронина отметила, что брендовые страницы со ссылками на карточки с маркетплейсов увеличивают охваты и узнаваемость, снижая затраты на логистику и маркетинг.

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Директор бизнес-юнита сервисов для СМБ VK Валерия Орлова добавила, что женщины активно развивают бизнес-сообщества в категориях красоты, развлечений, ресторанов и одежды. Наибольшее количество таких сообществ — в Архангельской области, республике Башкортостан, Вологодской, Воронежской и Кировской областях.