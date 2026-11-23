Владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) планируют регистрировать через «Госуслуги». Полномочия по организации учета правительство закрепило за МВД. Механизм заработает после принятия новых правил движения СИМ, на подготовку необходимых нормативных актов ведомству отведут до шести месяцев.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

О решении сообщил старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Виктор Стельмах на круглом столе в рамках «Транспортной недели — 2026». По его словам, запуск регистрации будет привязан к утверждению проекта поправок Минтранса к ПДД. Документ опубликовали для общественного обсуждения 3 ноября, за это время министерство получило более 1,5 тыс. замечаний.

Проект устанавливает минимальный возраст для управления электросамокатами на дорогах общего пользования — 16 лет. Также предлагается запретить поездки вдвоем и ограничить движение СИМ в местах массового скопления людей. К этой категории Минтранс относит персональные и прокатные самокаты мощностью 0,1–0,25 кВт и скоростью до 25 км/ч.

Больше всего вопросов у бизнеса и регионов вызвали определения отдельных видов транспорта и ограничения для курьеров. Ассоциация операторов микромобильности просит отложить запрет на размещение СИМ в зонах, обозначенных дорожными знаками и разметкой. По мнению директора организации Ксении Эрдман, предложенная редакция может фактически запретить использование моноколес и ряда других устройств. Москва существенных замечаний к проекту не представила, поскольку многие из этих ограничений уже действуют в городе.

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Для курьеров поправки предусматривают обязательные права категории М при управлении мощными электровелосипедами и запрет движения по тротуарам. На эти положения приходится около 20% замечаний к документу. Генеральный директор платформы экспресс-доставки OneSync Сергей Алумов ожидает, что регистрация увеличит административную нагрузку на службы доставки. Компаниям с собственным парком придется учитывать транспорт и его пользователей, а самозанятые смогут оформлять личные СИМ самостоятельно. Чтобы новые требования не привели к оттоку курьеров, работающих на доставке эпизодически, эксперт предлагает предусмотреть переходный период.

В Москве в 2027 году не планируют увеличивать число прокатных самокатов. Сейчас три федеральных оператора — «Яндекс», Whoosh и «Юрент» — могут выставлять по 20 тыс. устройств каждый. При распределении квот власти намерены учитывать аварийность компаний. Кроме того, от сервисов потребуют установить систему «Антитандем», которая распознает поездки вдвоем. В Петербурге обсуждают возможность изымать самокаты без регистрации и идентификационных номеров.

Ужесточение правил происходит на фоне роста аварийности. За девять месяцев 2026 года в России произошло 4025 ДТП с участием СИМ — на 37% больше, чем за тот же период прошлого года. Число пострадавших увеличилось на 40%, до 4269 человек, погибших — на 6,3%, до 68. В Следственном комитете ранее указывали, что отсутствие четких правил затрудняет привлечение водителей СИМ к ответственности по статье 264 УК РФ в случаях гибели людей или причинения тяжкого вреда здоровью.

С 1 октября 2027 года начнет действовать межгосударственный стандарт на электрические СИМ. Он предусматривает нанесение на раму или съемную часть устройства идентификационного номера, который нельзя будет заменить или стереть. Автоюрист Лев Воропаев считает, что для установления виновников ДТП потребуется также расширить сеть камер автоматической фиксации, прежде всего на тротуарах и в пешеходных зонах.

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