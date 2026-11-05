Ассоциация микромобильности попросила Минтранс пересмотреть положения проекта поправок в ПДД, которые затрагивают курьеров на мощных электровелосипедах. Участники рынка опасаются, что приравнивание такого транспорта к мопедам и требование водительских прав категории «М» приведут к оттоку доставщиков, увеличению сроков и стоимости заказов. Об этом «Ведомостям» сообщила председатель ассоциации Ксения Эрдман.

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В ассоциации предлагают установить для курьеров отдельные условия: не требовать от них водительских удостоверений, а обучение и информирование о правилах движения поручить операторам доставки. По оценке президента Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александра Митюкова, права категории «М» есть только у 15–20% доставщиков.

Минтранс 3 ноября опубликовал проект поправок на портале нормативных правовых актов. Документ предлагает приравнять к мопедам средства индивидуальной мобильности, которые могут разгоняться быстрее 25 км/ч и оснащены двигателями мощностью от 0,25 до 4 кВт. Для управления мопедами требуется удостоверение категории «М». Его автоматически присваивают при получении водительских прав категории «В».

В Минтрансе заявили, что проект вынесен на общественное обсуждение, чтобы бизнес, эксперты и профильные ведомства могли представить замечания и предложения. Официального обращения Ассоциации микромобильности министерство пока не получало. В «МТС юрент» поддержали разграничение СИМ и мопедов, отметив, что изменения должны повышать безопасность поездок. В «Самокате» подчеркнули необходимость развития городской инфраструктуры, а в «Яндекс Лавке» указали, что некоторые положения проекта требуют уточнения.

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Еще одно предложение Минтранса касается электровелосипедов и других СИМ массой более 35 кг: им могут запретить движение по тротуарам. Значительной части курьеров в таком случае придется выезжать на проезжую часть, отмечает Митюков. В сервисе «Купер» считают, что это создаст дополнительные риски для доставщиков и автомобилистов из-за разницы в скорости движения. Для безопасных поездок, по мнению участников рынка, необходимо развивать велополосы и велодорожки.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за январь — сентябрь 2025 года в России произошло 723 ДТП с участием работников сервисов доставки на электровелосипедах. В этих авариях погибли 11 человек, еще 729 получили ранения. Эти цифры учитывают всех участников происшествий, а не только пострадавших пешеходов или людей, сбитых курьерами.

Вопрос требований к доставщикам осложняется и тем, что значительную часть этой работы выполняют иностранцы. По словам Эрдман, многие из них выбирают электровелосипеды именно потому, что у них нет российских водительских прав. Граждане большинства стран, в том числе Таджикистана, Узбекистана, Армении и Азербайджана, не могут работать водителями в России по национальным удостоверениям и должны получать российские права. Кроме того, в 52 регионах действуют ограничения на привлечение трудовых мигрантов в отдельных отраслях. В Санкт-Петербурге, например, запрет на их работу в курьерской доставке продлен до конца 2026 года.

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