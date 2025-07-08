«Корпорация роботов», входящая в состав группы компаний «Элемент», вместе с ПАО «КАМАЗ» и АО «Эйдос Робототехника» заключила соглашение о сотрудничестве, сообщили «Инку» в пресс-службе ГК. Целью партнерства является создание Центра развития роботизации автомобильной промышленности.

Ранее сообщалось, что провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru предоставит предприятиям облако для обучения моделей искусственного интеллекта, управляющих промышленными роботами.

Роботы в автопроме автоматизируют различные процессы, от сварки и покраски до сборки и логистики. Основные преимущества использования такой неодушевленной рабочей силы в производстве — повышение производительности, снижение затрат и улучшение качества автомобильной продукции. В производстве используют такие типы роботов, как шарнирные, декартовы, полярные и некоторые другие.

«КАМАЗ» — российская компания, которая специализируется на производстве грузовых автомобилей и дизельных двигателей с 1976 года. «Эйдос Робототехника» и «Корпорация роботов» (дочернее предприятие группы компаний «Элемент») фокусируются на разработке и производстве различных роботизированных систем и технологий. В рамках сотрудничества эти компании будут заниматься автоматизацией производственных процессов автомобильного гиганта.

Ранее сообщалось, что провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru предоставит предприятиям облако для обучения моделей искусственного интеллекта, управляющих промышленными роботами.