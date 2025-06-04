Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru предоставит предприятиям облако для обучения ИИ-моделей, управляющих промышленными роботами. Об этом сообщил генеральный директор компании Евгений Колбин на ЦИПР-2025, передает ТАСС.

Фото: Unsplash

«Обучение ИИ-моделей и создание симуляционных сред наиболее эффективно в гибридной архитектуре, когда промышленные компании могут сочетать мощности локальной ИТ инфраструктуры и ресурсы облака», — сказал он, добавив, что гибридное облако ускорит внедрение робототехники на производстве, а также позволит безопасно и гибко масштабировать промышленный ИИ.

По словам Колбина, в облаке Cloud.ru «есть все необходимое для работы с ИИ, включая возможность создания симуляционных сред обучения для индустриальных роботов».

В пресс-службе отметили, что сейчас наблюдается устойчивая тенденция к автоматизации — количество промышленных роботов в мире превысило 4,8 млн единиц.

Читайте также Российской робототехнической отрасли не хватает 60 тыс. специалистов

Однако, по данным Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления, в нашей стране сегодня эксплуатируется около 11 тыс. промышленных роботов. Плотность роботизации составляет всего 11 единиц на 10 тыс. рабочих, тогда как среднемировой показатель достигает 162 единиц.