Светлый дом 1970-х годов, реконструкция которого «органично вписалась» в его первоначальный облик, был назван домом года в Лондоне по версии журнала Don’t Move, Improve!. Двухуровневое пространство, спроектированное архитектурной студией Archmongers, стало победителя ежегодной премии, обойдя 14 конкурентов.

Реконструкция, получившая название Elemental House, была высоко оценена жюри за «тонко модернизированный» экстерьер и ряд обновленных внутренних пространств, которые прекрасно сочетаются друг с другом.

В ежегодном конкурсе, который проводится уже 15-й раз, участвуют лучшие проекты реконструкции жилья в Лондоне. Его проводит компания New London Architecture (NLA).

Компания Elemental House руководила строительством пристройки к задней части дома, которая была дополнена несколькими структурными улучшениями. Весь интерьер был выполнен из таких материалов, как кирпич, сталь, бетон и древесина.

Работа лондонской компании Archmongers не только получила звание лучшего проекта по ремонту нового дома в этом году, но и была удостоена награды за мастерство, а также отмечена жюри за инженерную точность и использование переработанных материалов.

Премия «Материальность и мастерство» является одним из девяти дополнительных призов, присуждаемых в рамках программы Don’t Move, Improve!.

Среди других наград — экологический приз, который получил дом Nina’s House от Nina+Co совместно с ROAR, и приз «Трансформация», который был присужден EBBA Architects за проект Steel House.

Кроме того, Hartley House от THISS Studio получил награду за компактный дизайн, а Natalia Tanko — за экономическую эффективность в проекте «Hands-on Home».

Помимо Дагган, которая является основательницей Mary Duggan Architects, в состав жюри в этом году вошли блогер и журналист, пишущая о недвижимости и лайфстайле, Анна Уайт, менеджер по городскому дизайну лондонского района Камден Эд Джарвис и архитектурный фотограф и дизайнер Питер Моллой.

Это уже вторая премия, выигранная Archmongers: в 2022 году они стали победителями конкурса за «практичную и игривую» реконструкцию дома в Далвиче.

Среди других предыдущих победителей премии — пристройка с терракотовой плиткой от Emil Eve Architects, квартира The Secret Garden Flat от Nic Howett Architect и «богатая и интересная» реконструкция от Studio Ben Allen.

Ранее рассказали о вращающемся ресторане The View, расположенном на 47-м и 48-м этажах отеля Marriott Marquis на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Он был спроектирован архитектором Джоном Портманом и впервые открылся в 1985 году. Студия Rockwell Group обновила его интерьеры с учетом стилистики театрального района Бродвея, в котором находится здание.