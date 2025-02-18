Вращающийся ресторан The View расположен на 47-м и 48-м этажах отеля Marriott Marquis на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Он был спроектирован архитектором Джоном Портманом и впервые открылся в 1985 году. Студия Rockwell Group обновила его интерьеры с учетом стилистики театрального района Бродвея, в котором находится здание.

Компания Rockwell Group получила задание от Union Square Hospitality Group (USHG) переосмыслить ресторан на нижнем уровне и бар и лаунж на верхнем. Оба зала имеют круглую форму, и из них открывается впечатляющий панорамный вид на Манхэттен.

Чтобы преобразить пространство, команда проекта представила интерьер как сцену и смотровую площадку.

Ресторан совершает полный оборот в течение часа, а бару требуется 45 минут, чтобы повернуться на 360 градусов. Сидя в заглубленных кабинках или за двухместными столиками на верхнем этаже, гости медленно проплывают мимо различных «станций», расположенных в центральном ядре.

Среди них — главная барная зона, за которой расположены высокие витрины с подсветкой. Над стойкой висит большой шарообразный светильник, излучающий мягкий свет.

По мере вращения пола вдоль маршрута также появляются бар, где подают свежие морепродукты, и небольшие сцены для выступлений музыкантов.

Ковровое покрытие и обивка на этом уровне — насыщенного темно-синего цвета, а внизу цвет меняется на глубокий красный, напоминающий о стилистике режиссера Дэвида Линча.

Материалы, включая блестящую венецианскую штукатурку, граненые антикварные зеркала и глубокие бархатные синие драпировки, напоминающие сценические занавесы, — все это создает театральную атмосферу.

Из-за движения ресторана электрическую проводку нельзя было проложить по полу к обеденной и лаунж-зонам. Поэтому акцентные сферические лампы оснащены большими аккумуляторами, спрятанными в консолях из капового дерева. Настольные светильники меньшего размера также работают от батарей.

В меню ресторана представлены блюда американской классики, вызывающие «ностальгическое ощущение старого Нью-Йорка», а в ассортимент напитков входят коллаборации с местными заведениями Katz’s Delicatessen и Magnolia Bakery.

Основатель Rockwell Group Дэвид Роквелл тесно связан с Бродвеем: он создал множество декораций для таких спектаклей, как «Блондинка в законе» и «Kinky boots», а в 2016 году получил престижную премию Tony Award за декорации к мюзиклу «Она меня любит».

Его студия, отметившая в прошлом году свое 40-летие, создавала интерьеры гостиничных комплексов по всему Нью-Йорку, таких как ресторан в Центре исполнительских искусств Перельмана во Всемирном торговом центре и местечко, где подают корейских жареных цыплят, в районе Флэтайрон.

Недавно испанская студия Ricardo Bofill Taller de Arquitectura представила проект 190-метровой башни Papuli Tower в Тиране, Албания, которая имеет вид четырех вытянутых цилиндров. Небоскреб от Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, основанного в 1963 году Рикардо Бофиллом, станет одним из самых высоких зданий в городе.