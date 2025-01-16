Елена Блиновская в суде полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, а именно в неуплате налогов, легализации и неправомерном обороте средств платежей. Также блогер заявила, что написала явку с повинной по делу о неуплате налогов сразу после начала следствия. Она высказала надежду, что средств от продажи имущества хватит на погашение недоимки по налогам.

На вопрос обвинителя о признании суммы налога Блиновская ответила: «Вся моя команда с самого начала говорила, что эта сумма меньше. Но сейчас да, я полностью признаю».

На уточняющий вопрос об отношении к обвинению по статье о неправомерном обороте средств платежей Блиновская заявила, что, как руководитель, несет ответственность за это, поэтому также признает вину.

Напомним, что ранее Арбитражный суд Москвы признал блогера Елену Блиновскую банкротом, отклонив ходатайство ее юристов об отложении судебного заседания. Была открыта процедура реализации имущества.

Основательница «Марафона желаний» обвинялась в уклонении от уплаты налогов на сумму 906,6 млн руб., а также легализации преступных доходов в размере 716,7 млн руб. и неправомерном обороте средств.

В ноябре Блиновская признала вину только по первому пункту. 2 октября ее адвокат сообщил, что она выплатила долг по НДФЛ в размере 320 млн 286 тыс. руб.

Общая сумма задолженности составляла 1 млрд 151 млн 722 тыс. руб. В эту сумму входят недоимка по НДС, штраф и пени. 10 ноября Бутырский суд Москвы снял арест со счетов блогера, чтобы она смогла оплатить долг перед ФНС.

В апреле 2023 года Блиновская была задержана и отправлена под домашний арест. По версии следствия, она при посредничестве мужа Алексея Блиновского занижала свои доходы с помощью схемы дробления бизнеса, а также уклонялась от уплаты налогов на добавленную стоимость и доходы физических лиц за 2019–2021 гг.

В январе 2024 года суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Ей грозит до 16 лет колонии.

Напомним, что на 10 января 2025 года исполнительное производство о взыскании с Блиновской почти 1,2 млрд руб. по налогам все еще не было закрыто. Дело о взыскании с блогера налогов, сборов и пеней по ним все еще значилось в банке исполнительных производств.