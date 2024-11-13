Арбитражный суд Москвы признал блогера Елену Блиновскую банкротом, отклонив ходатайство ее юристов об отложении судебного заседания. Об этом свидетельствует запись в карточке дела. Открыта процедура реализации имущества.

Судом назначен финансовый управляющий, который должен будет найти и реализовать все имущество Блиновской на торгах. Он также сможет оспорить ранее заключенные сделки по продаже принадлежащих ей активов.

Основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 906,6 млн руб., а также легализации преступных доходов в размере 716,7 млн руб. и неправомерном обороте средств.

Блиновская признала вину только по первому пункту. 2 октября ее адвокат сообщил, что она выплатила долг по НДФЛ в размере 320 млн 286 тыс. руб. Общая сумма задолженности составляла 1 млрд 151 млн 722 тыс. руб. В эту сумму входят недоимка по НДС, штраф и пени. 10 ноября Бутырский суд Москвы снял арест со счетов блогера, чтобы она смогла оплатить долг перед ФНС.

В апреле 2023 года Елена Блиновская была задержана и отправлена под домашний арест. По версии следствия, она при посредничестве мужа Алексея Блиновского снижала свои доходы с помощью схемы дробления бизнеса, а также уклонялась от уплаты налогов на добавленную стоимость и доходы физлица за 2019–2021 гг.

В январе этого года суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Ей грозит до 16 лет колонии. Дело ее мужа, Алексея Блиновского, который находится в зоне спецоперации, выделено в отдельное производство и приостановлено.

Ранее сообщалось, что с июля 2024 года Wildberries и Russ в ходе аудита на складских комплексах выявила почти 87 тыс. случаев злоупотреблений, связанных с приемкой и сортировкой товаров, на сумму более 324,5 млн руб., возбуждено 925 уголовных дел. Были зафиксированы случаи сговора прежней администрации, охраны и исполнителей для незаконного присвоения имущества.