Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии. На нее также наложены штраф в 1 млн руб. и запрет заниматься коммерческой деятельностью на на протяжении четырех лет.

На заседании 27 февраля прокурор попросил приговорить подсудимую к шести годам лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Блиновская просила отсрочить наказание и дать время на воспитание несовершеннолетних детей.

По версии следствия, обвиняемая при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 млн руб. и легализовала 706 млн руб.

Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК), легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК), а ее супруга — в пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК) и легализации (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).

«Ваша честь, признавая вину и раскаиваясь, я бы хотела сказать только одно: инкриминируемые мне статьи подразумевают и другие виды наказаний помимо лишения свободы», — обращалась Блиновская к суду в конце февраля.

Прокурор отказался отсрочить наказание. «Мы считаем, что отсрочка не должна быть использована, поскольку у детей есть отец, бабушки и дедушки, а также дети не мешали Блиновской нарушать закон», — сказал он.

У Блиновской четверо детей: старший сын оканчивает девятый класс, двое близнецов учатся в средней школе и дочь, которой скоро исполнится пять лет.

В январе подсудимая полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, а именно в неуплате налогов, легализации и неправомерном обороте средств платежей. Также блогер заявила, что написала явку с повинной по делу о неуплате налогов сразу после начала следствия. Она высказала надежду, что средств от продажи имущества хватит на погашение недоимки по налогам.