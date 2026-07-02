Елены, коты и березки оказались одними из самых популярных образов в названиях российских компаний и заведений. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс Карт», изучив почти 4 млн организаций, представленных в сервисе. Исследование показало, какие имена, животные, растения, буквы и цифры российский бизнес особенно часто использует в нейминге. Подробности «Инку» рассказали в пресс-службе сервиса.

Изображение: ChatGPT

Средняя длина названия российского бизнеса составила 17 символов, подсчитали аналитики. Самые короткие укладываются в один знак — например, сервис доставки еды «Ё» в Набережных Челнах, — а самые длинные растягиваются более чем на 200 символов — то есть на целый абзац в этой новости.

Среди женских имен в названиях организаций чаще всего встречается Елена. За ней следуют Ольга, Анна, Татьяна и Ирина. Среди животных лидирует кот, за ним — лиса и медведь. В растительном рейтинге впереди береза, ромашка и ель. Причем деревья бизнес особенно любит в уменьшительно-ласкательной форме: «Березка» и «Елочка» встречаются заметно чаще, чем более строгие «береза» и «ель».

По разнообразию слов в названиях организаций лидируют Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Для сравнения городов аналитики отобрали по 5 тыс. случайных организаций в каждом миллионнике и посчитали среднее число уникальных слов в их названиях.

Читайте также В оковах кириллицы. Как российским предпринимателям русифицировать свои бренды по новому закону

Если смотреть на первые буквы, то чаще всего названия компаний начинаются с «С». Если на цифры, то это «1» — и здесь нельзя не вспомнить известную российскую платформу. Самой же редкой стартовой буквой оказался твердый знак: в Дербенте название «Ъ» носит агентство недвижимости, а в Белгородской области — кафе.

На первый взгляд все это похоже на филологическое развлечение, но у исследования есть и вполне практическая сторона. Название — это не только вывеска, но и часть локального маркетинга: по нему компанию ищут в картах, запоминают, рекомендуют друзьям и считывают как «свою» или, наоборот, слишком вычурную. Судя по представленным данным, российский бизнес по-прежнему чаще ставит на узнаваемость и домашнюю интонацию, чем на абстрактный нейминг.

У этой тенденции есть и более прагматичный контекст. С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки к закону о защите прав потребителей, которые требуют использовать русский язык в информации для потребителей — на вывесках, указателях, табличках и других носителях, а также, по ряду трактовок, и на сайтах B2C-компаний. Исключение сделано, в частности, для зарегистрированных товарных знаков. Бизнесу с латинскими вывесками и англоязычными формулировками теперь приходится либо переводить их на русский, либо дублировать русскоязычными версиями

На этом фоне «Березки», «Елены» и «СамТыКоты» выглядят не только как проявление народной любви к уютному неймингу, но и как способ заранее не спорить с новой языковой реальностью.

Что это значит для бизнеса

В том, что предприниматели любят котов, новости нет. Полученные данные говорят о том, что в названиях малого бизнеса в России лучше работают понятные, эмоционально теплые и легко считываемые слова, чем попытка звучать как международный холдинг из трех латинских слогов. А после вступления в силу закона о русификации вывесок и потребительской информации такой «домашний» нейминг может оказаться еще и практичнее: меньше шансов, что бренд придется срочно переводить, дублировать или переупаковывать под новые требования.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.