Selfridges и The Walt Disney Company объявили о масштабном праздничном сотрудничестве, которое превратит их магазины в Великобритании в настоящие порталы в мир волшебства.

Совместный проект, получивший название «Самое волшебное Рождество», будет представлен в лондонском флагманском магазине на Оксфорд-стрит, а также в торговых центрах Бирмингема и Манчестера.

Это партнерство знаменует собой новую главу в долгой истории сотрудничества двух брендов, которое началось еще в 1950-х годах с украшения витрин персонажами из «Алисы в Стране чудес».

Коллаборация Disney и Selfridges представлена масштабной архитектурной инсталляцией на Оксфорд-стрит, где фасад магазина превращен в замок Спящей Красавицы с ежевечерними световыми шоу. Витрины демонстрируют переосмысленные истории Disney с интерактивными элементами, включая инсталляции, преобразующиеся из 2D в 3D.

В рамках сотрудничества запланированы иммерсивные мероприятия: танцевальные шоу с персонажами Disney, встречи с Дедом Морозом, кинопоказы и мастер-классы, а также тематический послеобеденный чай.

Эксклюзивная продуктовая программа объединила более 70 брендов, до 80% ассортимента создано специально для коллаборации. В коллекциях представлены товары от Coach, Golden Goose, GANNI и других брендов, включая специальный «Волшебный уголок» с кураторской подборкой товаров.

Запуск кампании сопровождается анимацией, созданной специально для социальных сетей Selfridges и Disney, где Динь-Динь путешествует над Лондоном, Бирмингемом и Манчестером.

По словам генерального директора Selfridges Group Андре Маэдера, этот проект призван «расширить границы розничной торговли» и создать для покупателей по-настоящему волшебные рождественские воспоминания. Кампания продлится до конца декабря 2025 года.