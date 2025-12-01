Издательство Oxford University Press, выпускающее знаменитый Оксфордский словарь английского языка (OED), присудило звание «Слова года» термину rage bait («приманка для ярости»). Решение было принято на основе масштабного публичного голосования с участием свыше 30 тыс. человек.

Freepik

Rage bait описывает специфический тип контента в интернете, главная цель которого — сознательно спровоцировать негативные эмоции: гнев, негодование, возмущение. Для этого используются провокационные, раздражающие или оскорбительные материалы. Конечная задача таких публикаций — не дискуссия, а манипуляция: увеличение вовлеченности, трафика и переходов на платформу.

Показательно, что частотность употребления этого слова за год выросла в три раза, что свидетельствует о его прочном закреплении в языке и общественном сознании.

Президент Oxford Languages Каспер Гратволь, интерпретирует этот выбор как важный социальный сигнал. По его мнению, популярность термина означает, что общество становится более осведомленным о цифровых манипуляциях.

Он отмечает эволюцию: если ранее доминировал термин clickbait (приманка для клика, игра на любопытстве), то теперь на первый план выходит rage bait — стратегия, нацеленная на захват не просто внимания, а эмоционального отклика и формирования реакций. Это рассматривается как новый этап в осмыслении влияния технологий на человеческую психологию и культуру.

Словосочетание rage bait было выбрано из шорт-листа, куда также входили термины aura farming (культивирование харизматичного и уверенного публичного аватара, ауры) и biohack («взлом» биологии собственного тела для оптимизации производительности с помощью диет, гаджетов или добавок).

Выбор продолжает тему, заданную в предыдущем году словом-победителем brain rot («гниение мозга»). Эта последовательность указывает на устойчивую озабоченность лингвистов и общества деградацией цифровой среды — от общего «разложения» критического мышления (brain rot) до целенаправленной эксплуатации гнева (rage bait).