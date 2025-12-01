Новости

Эмоции вместо кликов: Оксфордский словарь выбрал слово года

Издательство Oxford University Press, выпускающее знаменитый Оксфордский словарь английского языка (OED), присудило звание «Слова года» термину rage bait («приманка для ярости»). Решение было принято на основе масштабного публичного голосования с участием свыше 30 тыс. человек.

Freepik

Rage bait описывает специфический тип контента в интернете, главная цель которого — сознательно спровоцировать негативные эмоции: гнев, негодование, возмущение. Для этого используются провокационные, раздражающие или оскорбительные материалы. Конечная задача таких публикаций — не дискуссия, а манипуляция: увеличение вовлеченности, трафика и переходов на платформу.

Показательно, что частотность употребления этого слова за год выросла в три раза, что свидетельствует о его прочном закреплении в языке и общественном сознании.

Президент Oxford Languages Каспер Гратволь, интерпретирует этот выбор как важный социальный сигнал. По его мнению, популярность термина означает, что общество становится более осведомленным о цифровых манипуляциях.

Прочитайте также

Язык эпохи AI: «промпт» вошел в шорт-лист слов года от Грамоты.ру

Он отмечает эволюцию: если ранее доминировал термин clickbait (приманка для клика, игра на любопытстве), то теперь на первый план выходит rage bait — стратегия, нацеленная на захват не просто внимания, а эмоционального отклика и формирования реакций. Это рассматривается как новый этап в осмыслении влияния технологий на человеческую психологию и культуру.

Словосочетание rage bait было выбрано из шорт-листа, куда также входили термины aura farming (культивирование харизматичного и уверенного публичного аватара, ауры) и biohack («взлом» биологии собственного тела для оптимизации производительности с помощью диет, гаджетов или добавок).

Выбор продолжает тему, заданную в предыдущем году словом-победителем brain rot («гниение мозга»). Эта последовательность указывает на устойчивую озабоченность лингвистов и общества деградацией цифровой среды — от общего «разложения» критического мышления (brain rot) до целенаправленной эксплуатации гнева (rage bait).

Темы
2025 наука