Портал Грамота.ру, выступающий авторитетным экспертом в области русского языка, огласил короткий список претендентов на звание «Слова года 2025». В финальный список из 12 лексем вошли выражения, наиболее ярко характеризующие текущие культурные и технологические тренды, пишет РИА Новости.
Полный шорт-лист слов-номинантов:
● лимб (состояние неопределенности);
● проявленность (актуализация себя, своих качеств);
● зумер (представитель поколения Z);
● ред-флаг (предупреждающий знак в отношениях);
● пупупу (междометие-оберег, защита от сглаза);
● сигма (успешный и независимый мужчина-одиночка);
● имба (нечто выдающееся, от «imbalanced» в геймерском сленге);
● выгорание (эмоциональное истощение);
● промпт (текстовый запрос для нейросети);
● слоп (небрежный, расслабленный стиль в одежде);
● брейнрот (информационный мусор, «гнилые» мысли);
● подсветить (акцентировать внимание на чем-либо).
Аналитики портала выделили три ключевые языковые тенденции, нашедшие отражение в шорт-листе. Прежде всего, это экспансия контента, созданного искусственным интеллектом, которая закрепила в обиходе термин «промпт» как основной инструмент взаимодействия с нейросетями.
Параллельно наблюдается бум популярной психологии, обогативший язык лексикой из сферы ментального здоровья: такие слова как «ред-флаг», «выгорание», «проявленность» и «брейнрот» стали маркерами этой тенденции.
Третьим значимым трендом стала социальная типологизация, где появление новых определений для характеристик человеческих типов, таких как «зумер» и «сигма», отражает активный поиск языком точных формулировок для современных социальных ролей и поведенческих моделей.
Отбор слов-номинантов проводился на основе строгого анализа данных, исключающего субъективный подход. Лингвисты проанализировали более 500 лексических единиц, оценивая их по двум фундаментальным критериям.
Первый критерий — новизна: рассматривались слова, которые либо появились в языке в последние годы, либо приобрели принципиально новое значение.
Второй ключевой критерий — частотность: с помощью системы мониторинга СКАН фиксировался значительный рост употребления этих слов в медийном пространстве и социальных сетях, что свидетельствует об их активном вхождении в речевой обиход.
Как пояснила главный редактор портала Ксения Киселева, скачок частотности на графиках является прямым сигналом о возросшей актуальности того или иного слова.
На следующем этапе победителя из шорт-листа методом открытого голосования выберут приглашенные эксперты-лингвисты.