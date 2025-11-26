Портал Грамота.ру, выступающий авторитетным экспертом в области русского языка, огласил короткий список претендентов на звание «Слова года 2025». В финальный список из 12 лексем вошли выражения, наиболее ярко характеризующие текущие культурные и технологические тренды, пишет РИА Новости.



Полный шорт-лист слов-номинантов:

● лимб (состояние неопределенности);

● проявленность (актуализация себя, своих качеств);

● зумер (представитель поколения Z);

● ред-флаг (предупреждающий знак в отношениях);

● пупупу (междометие-оберег, защита от сглаза);

● сигма (успешный и независимый мужчина-одиночка);

● имба (нечто выдающееся, от «imbalanced» в геймерском сленге);

● выгорание (эмоциональное истощение);

● промпт (текстовый запрос для нейросети);

● слоп (небрежный, расслабленный стиль в одежде);

● брейнрот (информационный мусор, «гнилые» мысли);

● подсветить (акцентировать внимание на чем-либо).

Аналитики портала выделили три ключевые языковые тенденции, нашедшие отражение в шорт-листе. Прежде всего, это экспансия контента, созданного искусственным интеллектом, которая закрепила в обиходе термин «промпт» как основной инструмент взаимодействия с нейросетями.

Параллельно наблюдается бум популярной психологии, обогативший язык лексикой из сферы ментального здоровья: такие слова как «ред-флаг», «выгорание», «проявленность» и «брейнрот» стали маркерами этой тенденции.

Третьим значимым трендом стала социальная типологизация, где появление новых определений для характеристик человеческих типов, таких как «зумер» и «сигма», отражает активный поиск языком точных формулировок для современных социальных ролей и поведенческих моделей.

Отбор слов-номинантов проводился на основе строгого анализа данных, исключающего субъективный подход. Лингвисты проанализировали более 500 лексических единиц, оценивая их по двум фундаментальным критериям.

Первый критерий — новизна: рассматривались слова, которые либо появились в языке в последние годы, либо приобрели принципиально новое значение.

Второй ключевой критерий — частотность: с помощью системы мониторинга СКАН фиксировался значительный рост употребления этих слов в медийном пространстве и социальных сетях, что свидетельствует об их активном вхождении в речевой обиход.

Как пояснила главный редактор портала Ксения Киселева, скачок частотности на графиках является прямым сигналом о возросшей актуальности того или иного слова.

На следующем этапе победителя из шорт-листа методом открытого голосования выберут приглашенные эксперты-лингвисты.