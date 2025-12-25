Конец 2025 года ознаменовался тревожной статистикой: согласно исследованию, почти половина работающих россиян (48%) испытывает симптомы эмоционального выгорания. Это состояние проявляется в первую очередь в постоянном чувстве усталости, на которое указали 68% респондентов, пишет RT со ссылкой на исследование Русской школы управления (РШУ).

Также среди наиболее распространенных симптомов — регулярный стресс (62%), повышенная раздражительность (55%), нежелание идти на работу (47%) и потеря профессионального энтузиазма (43%).

Особую озабоченность вызывает влияние выгорания на карьерные решения. Более 40% опрошенных задумываются о смене сферы деятельности, а аналогичное количество отмечает устойчивое снижение работоспособности. Это свидетельствует о переходе проблемы из эмоциональной плоскости в практическую, напрямую затрагивающую профессиональную траекторию.

Главной причиной сложившейся ситуации участники опроса называют плохую организацию рабочих процессов (66%). Именно организационный хаос, а не личные факторы, рассматривается как ключевой источник проблемы. Вторым по значимости фактором стал чрезмерный объем задач (51%), что указывает на системную перегрузку сотрудников.

Финансовый аспект также играет существенную роль: 36% респондентов связывают свое состояние с неудовлетворительным уровнем оплаты труда. Каждый четвертый (28%) отмечает вынужденные переработки из-за нехватки персонала, а каждый пятый указывает на сложные отношения с руководством (21%) или личные проблемы (20%).

Полученные данные рисуют картину системного кризиса, где организационные просчеты, чрезмерная нагрузка и недостаточное материальное вознаграждение формируют порочный круг профессионального истощения.

В такой ситуации традиционные методы мотивации теряют эффективность, требуя от компаний пересмотра фундаментальных подходов к управлению персоналом и организации труда.