Выгорание на работе — не просто временная усталость, а травма, которая оставляет долгосрочные следы, названные учеными «шрамами выгорания». Исследование Стокгольмского университета показало, что даже после лечения последствия могут ощущаться до семи лет, пишет РБК.

Freepik

Человек, переживший выгорание, в среднем зарабатывает на 15% меньше коллег на аналогичных позициях, рискует повторно столкнуться с истощением на новых местах, а его семья тоже несет потери — от снижения доходов супруга до ухудшения успеваемости детей.

Эксперты объясняют это несколькими причинами. Во-первых, после кризиса люди часто выбирают компании или руководителей того же типа, что привели их к выгоранию, попадая в замкнутый круг. Во-вторых, они начинают избегать сложных задач и ответственности, предпочитая стабильность, даже ценой более низкого дохода.

«У них возникает страх новых вызовов, сниженная мотивация и ощущение своей неполноценности», — комментирует Мария Орловская, основатель консалтинговой компании TeamSonance.

Проблема усугубляется тем, что выгорание сегодня вышло за рамки «помогающих» профессий и затрагивает сотрудников самых разных отраслей, включая производственные, свидетельствуют данные НИУ ВШЭ, где отмечают, что исследования по теме насчитывают уже более 33 тыс. научных работ.

Глубинные причины выгорания часто кроются в несоответствии: между амбициями и возможностями, между навыками и задачами, между личными ценностями и корпоративной культурой.

«Тяжело сказать себе: у меня плохое образование, мне не хватает математических способностей, я не могу претендовать на должность финдира», — объясняет карьерный консультант Анна Гуревич.

При этом важную роль играет и среда: токсичная культура, отсутствие благодарности, противоречивые сигналы от руководства и размытые границы между работой и личной жизнью создают идеальные условия для истощения.

Для предотвращения выгорания эксперты советуют компаниям создавать здоровый организационный климат, внедрять политику «права на отключение» (right to disconnect) и обучать руководителей давать позитивную обратную связь. Для сотрудников же ключевое — вовремя распознавать сигналы и анализировать их причины.

«Если вы сумели заметить, что начались деструктивные процессы, надо суметь остановиться, сделать паузу и подумать, почему это произошло», — советует Андрей Онучин, руководитель практики «Социология бизнеса» в «Экопси».

В случаях, когда среда токсична, а руководство не готово к диалогу, единственным решением может стать уход. Но если есть возможность, стоит обсудить изменение условий: гибкий график, перераспределение задач или фокус на том, что приносит удовольствие.