Российские компании в условиях усиливающейся социальной и экологической нестабильности оказались перед вызовом: 86% потребителей хотят, чтобы бизнес помогал решать важные общественные проблемы, но при этом не слишком верят в громкие заявления о заботе об экологии и обществе. Из-за этого разрыва между ожиданиями и доверием меняется само понимание корпоративной ответственности.

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ESG — это подход к ведению бизнеса с ответственным отношением к трём важным сферам: экологии (E), заботе о людях и обществе (S) и честному управлению компанией (G), где решения принимаются прозрачно и этично.

Исследование компании Edelman показало, что люди стали меньше доверять всем общественным институтам, чем когда-либо прежде. Даже бизнес, которому раньше доверяли больше всего, теперь вызывает у многих сильное сомнение.

Теперь людям важнее не отчеты и формальные заявления, а реальные истории о том, как бизнес помогает людям и что меняется к лучшему. Успешные компании переходят на простой, человечный язык и делятся примерами из жизни — именно этого ждут пользователи, особенно в интернете.

Исследования показывают, что у россиян разное отношение к темам устойчивого развития. Например, с экологией всё проще: большинство старается экономить электричество, многие участвуют в благоустройстве и почти половина сортирует мусор.

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