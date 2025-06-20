Российские компании в условиях усиливающейся социальной и экологической нестабильности оказались перед вызовом: 86% потребителей хотят, чтобы бизнес помогал решать важные общественные проблемы, но при этом не слишком верят в громкие заявления о заботе об экологии и обществе. Из-за этого разрыва между ожиданиями и доверием меняется само понимание корпоративной ответственности.
ESG — это подход к ведению бизнеса с ответственным отношением к трём важным сферам: экологии (E), заботе о людях и обществе (S) и честному управлению компанией (G), где решения принимаются прозрачно и этично.
Исследование компании Edelman показало, что люди стали меньше доверять всем общественным институтам, чем когда-либо прежде. Даже бизнес, которому раньше доверяли больше всего, теперь вызывает у многих сильное сомнение.
Теперь людям важнее не отчеты и формальные заявления, а реальные истории о том, как бизнес помогает людям и что меняется к лучшему. Успешные компании переходят на простой, человечный язык и делятся примерами из жизни — именно этого ждут пользователи, особенно в интернете.
Исследования показывают, что у россиян разное отношение к темам устойчивого развития. Например, с экологией всё проще: большинство старается экономить электричество, многие участвуют в благоустройстве и почти половина сортирует мусор.
Анализ проектов устойчивого развития, проведенный бюро «Теперь так», выявил, что меньше 20% россиян регулярно занимаются благотворительностью или волонтерством, и это влияет на приоритеты бизнеса. Изучение почти 200 проектов показало, что компании в три раза чаще выбирают экологические инициативы, чем социальные.
Но в интернете людям интереснее обсуждать здоровье, образование и безопасность продуктов — это говорит о том, что социальные темы в бизнесе пока недостаточно раскрыты. Сегодня потребители всё чаще оценивают бренды по тому, насколько те заботятся о людях.
Компании, которые становятся ближе к людям — создают удобные магазины, предлагают продукты с благотворительной составляющей, заботятся о сотрудниках — вызывают больше доверия. Вместо отдельных CSR-акций бизнес старается выстраивать устойчивые стратегии, встраивая заботу о людях в основную работу. Это требует пересмотра подходов, но помогает укрепить позиции и задать новые стандарты на рынке.