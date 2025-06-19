Финансовые структуры, созданные крупными онлайн-площадками, активно трансформируют традиционную банковскую среду. Их бизнес-модель, основанная на интеграции с экосистемами электронной коммерции, позволяет предлагать клиентам принципиально новые подходы к финансовым услугам.

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Банки, входящие в экосистемы маркетплейсов, изначально создавались как естественное продолжение цифровых платформ. Они имеют разные стратегии развития, но объединены общей логикой — максимальным упрощением доступа клиентов к финансовым продуктам.

Ключевое отличие от традиционных банков заключается в предустановленном доверии пользователей. Клиент уже вовлечен в экосистему маркетплейса, что снимает необходимость в дорогостоящих кампаниях по его привлечению.

Финансовые услуги органично встраиваются в привычные сценарии покупок, делая банкинг естественной частью потребительского опыта. Так, программы лояльности сочетают коммерческие и банковские преимущества, а кредитные продукты доступны в момент принятия решения о покупке.

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Особое внимание уделяется сервисам для бизнеса. Маркетплейсы предлагают продавцам комплексные решения — от эквайринга до факторинга, используя уникальные данные о торговой активности каждого партнера.

Появление этих игроков заставляет классические банки пересматривать свои цифровые стратегии. Конкуренция смещается в плоскость удобства пользовательского опыта, скорости принятия решений и гибкости продуктовых предложений

Технологические компетенции и качество клиентского опыта становятся важнее традиционных банковских активов. Это принципиально меняет правила бизнеса, создавая новые возможности для игроков, способных предложить действительно интегрированные финансовые решения.

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Несмотря на стремительный рост, доля банков маркетплейсов в общих активах банковской системы пока невелика — всего 0,2%. Их основная деятельность пока сосредоточена на повседневных операциях — платежах, переводах и сберегательных счетах.

Однако эксперты отмечают их высокую конкурентоспособность в сегменте рассрочки (BNPL — Buy Now, Pay Later). Кроме того, они активно работают с малым и средним бизнесом, особенно с продавцами на своих площадках.

Регулятор также признал значимость этих игроков: в марте 2025 года Озон-банк был включен в список системно значимых платежных организаций.