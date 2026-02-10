Идеальный начальник в представлении россиян — это человек в возрасте от 45 до 54 лет, состоящий в браке и имеющий детей. Именно такой образ оказался самым популярным по итогам опроса HR-холдинга Ventra, в котором приняли участие более 1,5 тысячи человек.

Brooke Lark/Unsplash

Согласно результатам исследования, для руководителя важен не только жизненный опыт, но и профессиональный. Около трети респондентов (34%) считают, что у эффективного лидера должен быть управленческий стаж не менее семи-десяти лет в своей сфере. Внешний вид также имеет значение: 43% опрошенных указали, что руководителю важно выглядеть опрятно и стильно.

С точки зрения личных качеств сотрудники больше всего ценят умение мотивировать команду (32%), стратегическое мышление (21%), высокую ответственность (16%) и эмпатию (15%). Такие черты, как смелость и решительность, оказались на последнем месте в списке приоритетов, набрав лишь 3% голосов.

При этом большинство россиян уверены в своих собственных управленческих способностях. 60% респондентов считают себя потенциально хорошими руководителями, и лишь 5% категорически не видят себя в этой роли.

Ключевыми признаками грамотного управления, по мнению участников опроса, являются здоровая атмосфера в коллективе (66%), достойная заработная плата (63%), возможность открыто обсуждать проблемы (61%), профессиональный рост сотрудников (55%) и отсутствие конфликтов (51%).

Наибольшее доверие у россиян вызывают руководители, которые сочетают строгость с умением поддержать своих подчиненных (56%). Также высоко ценятся харизматичные лидеры (20%) и рациональные управленцы (15%).

Главным тревожным сигналом в поведении начальника работники назвали склонность к манипуляциям (65%). К другим серьезным недостаткам были отнесены нежелание признавать ошибки (57%), создание токсичной обстановки (54%) и безразличие к проблемам команды (50%). Для 68% респондентов такие признаки являются прямым поводом для поиска новой работы, даже несмотря на высокую зарплату.

