Российские руководители не воспринимают переработки как проблему, считая их неизбежной частью своей должности. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Ромир» по заказу Школы управления РБК.
Системность переработок подтверждается цифрами: 87% руководителей задерживаются на работе время от времени, а 12% делают это ежедневно. Периодически трудятся в выходные 92% управленцев, причем 43% — каждую неделю. При этом 61% оценивают свою нагрузку как высокую, но 59% считают ее приемлемой.
Чаще всего перерабатывают руководители с широким спектром задач, совмещающие управленческие и операционные функции. Реже всего высокой нагрузкой отмечают работу с удаленными командами (29%). Опыт также влияет: среди тех, кто сообщил о высокой нагрузке, 52% имеют стаж более 10 лет.
Стиль управления тоже играет роль: 81% руководителей контролируют занятость сотрудников в течение дня. Активный контроль коррелирует с частыми задержками на работе, а руководители, которые меньше следят за подчиненными, реже перерабатывают.
Другое исследование показало тревожную тенденцию: почти половина работающих россиян (48%) сталкивается с симптомами эмоционального выгорания, главным образом выражающегося в постоянной усталости, на которую пожаловались 68% опрошенных.