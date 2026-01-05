Российские руководители не воспринимают переработки как проблему, считая их неизбежной частью своей должности. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Ромир» по заказу Школы управления РБК.

Vitaly Gariev, Unsplash

Системность переработок подтверждается цифрами: 87% руководителей задерживаются на работе время от времени, а 12% делают это ежедневно. Периодически трудятся в выходные 92% управленцев, причем 43% — каждую неделю. При этом 61% оценивают свою нагрузку как высокую, но 59% считают ее приемлемой.

Чаще всего перерабатывают руководители с широким спектром задач, совмещающие управленческие и операционные функции. Реже всего высокой нагрузкой отмечают работу с удаленными командами (29%). Опыт также влияет: среди тех, кто сообщил о высокой нагрузке, 52% имеют стаж более 10 лет.

Стиль управления тоже играет роль: 81% руководителей контролируют занятость сотрудников в течение дня. Активный контроль коррелирует с частыми задержками на работе, а руководители, которые меньше следят за подчиненными, реже перерабатывают.

Другое исследование показало тревожную тенденцию: почти половина работающих россиян (48%) сталкивается с симптомами эмоционального выгорания, главным образом выражающегося в постоянной усталости, на которую пожаловались 68% опрошенных.