Продажи энергетических напитков в федеральной рознице России за январь–сентябрь 2025 года выросли на 4% в натуральном выражении и на 18% — в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в аналитической компании NTech. Несмотря на недавние законодательные ограничения, спрос показал устойчивую положительную динамику. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Рынок энергетиков в целом опережает продовольственные категории: по итогам сентября–октября 2025 года продажи, по данным «Нильсен», выросли на 10% в объеме и на 22% в деньгах, при этом средний чек вырос до 213 руб.

Рост отмечен даже на фоне запрета с 1 марта 2025 года на продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним — ограничения затронули онлайн-продажи и вендинговые аппараты, которые раньше давали до 10% объема продаж, добавили там.

По словам директора по аналитике NTech Леонида Ардалионова, активно появляются и новые бренды — их к сентябрю 2025 года насчитали около 155, из которых 36 — новинки. Хотя на долю новых марок энергетиков пришлось лишь около 2% в денежном выражении продаж. Он добавил, что рост несмотря на ограничения говорит о том, что основная аудитория — совершеннолетние потребители — сохраняет привычку.

Другие причины сохранения спроса, помимо привычки потребителей, — позиционирование энергетиков как функционального, «бодрящего» напитка, а также рост доли взрослых покупателей, не попавших под ограничения.

Для бизнеса и ретейла ситуация выглядит как сигнал о том, что несмотря на законодательные ограничения и негативную медийную повестку, отдельные сегменты могут оставаться динамичными. Это значит, что даже в условиях ужесточенного контроля и возможной дифференциации спроса наибольшие шансы на выживание и рост имеют бренды с устойчивой логистикой, узнаваемым позиционированием и способностью адаптироваться к новым правилам.

Запрет продажи энергетиков подросткам связан с составом напитков. Обычно в них содержится высокая доза кофеина (иногда сопоставимая с 2–3 чашками крепкого кофе в одной банке), а также таурин, гуарана, женьшень и витамины группы B. Исследователи считают, что такое сочетание стимуляторов может негативно влиять на сердечно-сосудистую и нервную системы подростков, вызывать тахикардию, тревожность, нарушения сна и формирование зависимости от стимуляторов. Именно поэтому во многих странах, включая Россию, введены возрастные ограничения на продажу тонизирующих напитков.