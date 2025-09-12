Издательства энциклопедии Britannica и Merriam-Webster подали иск против ИИ-стартапа Perplexity AI, обвиняя его поисковую систему ответов в неправомерном использовании их контента. Это дело пополняет растущий список судебных разбирательств, в которых владельцы контента противостоят технологическим компаниям из-за обучения и работы генеративного ИИ.

Wesley Tingey/Unsplash

По мнению истцов, Perplexity копирует и суммаризирует их статьи, перенаправляя веб-трафик с их сайтов на свою платформу. Это лишает издательства доходов и эксплуатирует их многолетний труд. Perplexity позиционирует себя как альтернативу традиционным поисковикам вроде Google, предоставляя пользователям готовые ответы-резюме.

В иске, поданном в федеральный суд Нью-Йорка, утверждается, что Perplexity нарушает авторские права, осуществляя скрейпинг (автоматизированное извлечение или набор данных) их веб-сайтов и воспроизводя контент без разрешения. Кроме того, стартап обвиняется в нарушении прав на товарные знаки, поскольку иногда приписывает сгенерированные ИИ «галлюцинации» (недостоверную информацию) авторитетным источникам, таким как Britannica.

Это не первый подобный иск против Perplexity. Ранее с аналогичными обвинениями выступили Dow Jones и New York Post, принадлежащие News Corp. Эти судебные процессы становятся ключевыми для определения будущего взаимодействия между создателями контента и разработчиками ИИ.

Ранее Perplexity выделила $42,5 млн на выплаты создателям контента и медиа за использование их контента в своей системе.

