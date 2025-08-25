Американский стартап Perplexity AI, разрабатывающий поисковую систему на базе ИИ, запустил программу распределения доходов с издателями, чей контент используется в его сервисах. Об этом пишет Bloomberg. По словам гендиректора Perplexity Аравинда Шриниваса, компания выделила на эти цели $42,5 млн. Инициатива направлена на разрешение конфликтов с медиа, обвиняющими ИИ-компании в снижении трафика на их сайты.

Perplexity

Программа предполагает выплаты издателям за трафик на их контент через браузер Comet от Perplexity, его появление в поисковых запросах и использование в задачах ИИ-ассистента.

Средства поступят из доходов от новой подписки Comet Plus. Клиенты будут платить $5 в месяц за доступ к отобранному контенту от издателей в рамках новой программы Perplexity. Издатели будут получать 80% дохода, а Perplexity — остальное. По словам главы партнерств с издателями Джессики Чан, такая модель заменит устаревшую систему, основанную на кликах и трафике.

Медиа все чаще выражают претензии ИИ-компаниям вроде OpenAI и Google, чьи нейросети уменьшают посещаемость сайтов. Perplexity тоже столкнулся с исками. Так, Forbes и Condé Nast обвиняли его в несанкционированном использовании контента в ИИ-саммари, а на прошлой неделе суд отклонил ходатайство Perplexity об отклонении претензий от Dow Jones и New York Post по авторским правам. При этом представитель Perplexity Джесси Дуайер выразил уверенность в победе ИИ-компаний в подобных спорах.

Дополнительные инциденты включают обвинения от Cloudflare в обходе блокировок для сбора данных. Шринивас пояснил, что ИИ-ассистент не является веб-краулером, а лишь запрашивает сайты по команде пользователя, в отличие от систем, обучающих модели на скачанных данных.

Ранее Perplexity, оцениваемая в $20 млрд, сделала предложение о покупке браузера Chrome у Google за $34,5 млрд на фоне антимонопольного разбирательства в США.