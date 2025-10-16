Малый и средний бизнес (МСБ) в России не только адаптируется к новой экономической реальности, но и активно проникает в высокотехнологичные отрасли, традиционно считавшиеся прерогативой крупных корпораций. К таким выводам пришли аналитики «Авито», на платформе которого представлено около 20% всех малых и средних предприятий страны, и Корпорации МСП в совместном исследовании «Пульс МСП», опубликованном 16 октября.

Freepik

На презентации исследования много говорили о мерах поддержки, которую государство и платформа оказывают бизнесу. Во многом благодаря этому, несмотря на современные вызовы, число занятых в секторе за год выросло на 8,5%, достигнув 30,7 млн.

«По линии Корпорации МСП мы всегда готовы предоставить свое «плечо» — дать поручительство, чтобы даже при отсутствии залога предприниматель мог получить необходимое финансирование в банке. Также действуют льготные программы кредитования по ставкам ниже ключевой и льготный лизинг оборудования от 1% годовых», — обратил внимание глава корпорации Александр Исаевич.

Полученные результаты развенчивают стереотип о том, что МСП — это только сфера услуг и торговля.

«На самом деле сейчас МСП работает практически во всех сферах, вплоть до авиастроения и космической отрасли. Даже в сфере строительства космических аппаратов сегодня работает больше сотни субъектов МСП», — отметил Александр Исаевич.

«В работе над документом мы проанализировали огромный массив собственных данных», — отметил на презентации Дмитрий Гавриленко, директор по связи с государственными организациями «Авито». Наиболее динамичный рост за год показали вспомогательные услуги для бизнеса (+31,4%), а в топе растущих товарных ниш по обороту оказались виниловые пластинки (+50%), книги (+43%) и товары для тенниса (+42%). В сфере услуг спрос на ИТ, дизайн и маркетинг за год вырос в два раза.

Читайте также Ностальгия понарошку: как бренды зарабатывают на нашей тоске по прошлому

Главным вызовом для предпринимателей по-прежнему остается острый дефицит кадров, который провоцирует гонку зарплат. Например, предложения для водителей пассажирского транспорта за год выросли на 61% (до 97,4 тыс. руб.), у слесарей-ремонтников — на 56% (почти до 86 тыс. руб.). На этом фоне бизнес кардинально меняет HR-стратегии. Компании все чаще нанимают сотрудников без опыта с обучением на рабочем месте — число таких вакансий за год выросло на 36%.

Еще один яркий тренд на рынке труда — его резкое омоложение. Согласно исследованию, количество резюме от соискателей в возрасте 14−17 лет за первое полугодие 2025 года выросло на 63%.

Подростки особенно активно ищут работу в качестве поваров, видеомонтажеров и флористов. Работодатели, в свою очередь, стали чаще искать молодых специалистов на позиции операторов чата (+174% вакансий) и специалистов поддержки (+95%). Это говорит о том, что бизнес готов делегировать «цифровые» задачи новому поколению, зумерам, решая проблему нехватки кадров.