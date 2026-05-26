Власти Евросоюза близки к тому, чтобы назначить Google один из крупнейших штрафов в истории регулирования цифрового рынка. По данным немецкого издания Handelsblatt, которое ссылается на источники в структурах ЕС, сумма взыскания может составить несколько сотен миллионов евро.

Trac Мu, Unsplash

Речь идет о расследовании по Закону о цифровых рынках (DMA), который должен ограничить влияние крупнейших технологических корпораций и усилить конкуренцию в интернете. По информации Reuters, европейские регуляторы могут объявить окончательное решение еще до начала летнего перерыва в работе институтов ЕС.

Расследование в отношении Google началось весной 2025 года. Еврокомиссия проверяет, использует ли компания доминирующее положение своего поиска, чтобы продвигать собственные сервисы выше предложений конкурентов. В Брюсселе считают, что такая практика может нарушать антимонопольные правила ЕС.

Представитель Еврокомиссии Томас Ренье подчеркнул, что для регулятора главное — добиться соблюдения цифрового законодательства, а не установить рекордный штраф. При этом он дал понять, что ЕС готов быстро перейти к более жестким мерам, если переговоры с Google не дадут результата.

В Google заявили, что изменения, уже внесенные в поиск ради соответствия требованиям DMA, ухудшили качество сервиса для европейских пользователей. В компании считают, что новые правила делают поиск менее удобным и ухудшают пользовательский опыт.

Дело Google стало одним из самых заметных испытаний нового европейского законодательства о цифровых платформах. Под действие DMA также подпадают другие американские технологические гиганты, включая Apple, Meta* и Amazon. От того, насколько жестким окажется решение по Google, будет зависеть и сигнал для остальных крупнейших платформ.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.