Суд в Нью-Мексико (США) признал Meta* виновной в нарушении закона о защите прав потребителей. Сообщается, что компания вводила пользователей в заблуждение о безопасности Facebook, Instagram и WhatsApp**, а также способствовала эксплуатации детей на своих платформах. По решению присяжных владельцам цифрового гиганта придется выплатить $375 млн в качестве гражданских штрафов.

Это решение стало первым случаем, когда жюри присяжных вынесло вердикт по подобным искам против Meta, которая в последние годы сталкивается с многочисленными судебными разбирательствами, связанными с влиянием ее платформ на психическое здоровье молодежи.



Генеральный прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес назвал этот случай исторической победой для детей и семей, которые пострадали из-за того, что компания ставила прибыль выше их безопасности.

Он также добавил, что крупная сумма штрафа, присужденная Meta, должна показать руководителям больших технологических компаний, что ни одна из них не находится вне досягаемости закона.

Во втором этапе процесса, который начнется в мае, Торрес намерен добиться судебного предписания, обязывающего Meta внести технические изменения на платформах для защиты несовершеннолетних и выплатить дополнительные санкции. По словам адвоката Линды Сингер, компания в течение десятилетия систематически игнорировала интересы молодежи.

В свою очередь, представитель компании заявил о намерении подать апелляцию на решение суда в Нью-Мексико. Он подчеркнул, что в организации прикладывают максимальные усилия для защиты пользователей, но признал сложность модерации вредоносного контента.

Несмотря на внушительный штраф, акции Meta на внебиржевом рынке выросли на 0,8%.

В феврале Meta и Google обвинили в создании продуктов, вызывающих зависимость. В Лос-Анджелесе начался судебный процесс, где основное внимание сосредоточено на технологических гигантах — Meta и YouTube. 20-летняя американка утверждает, что платформы компаний, спроектированные с целью удерживать внимание детей, усугубили ее депрессию и привели к суицидальным мыслям.

*Meta — запрещена на территории России и признана экстремистской

**Facebook, Instagram и WhatsApp — принадлежат Meta

