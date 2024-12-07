Страны Европейского союза оказывают давление на США с просьбой смягчить санкции против Газпромбанка. Как сообщает агентство Bloomberg, в рамках переговоров рассматривается возможность законного осуществления платежей через дочернюю компанию банка в Люксембурге или другие альтернативные каналы.

По данным агентства, представители властей и бизнеса из ряда европейских стран предупредили о том, что санкции против Газпромбанка могут поставить под угрозу безопасность поставок. В настоящее время ЕС и США обсуждают, какие именно смягчающие меры и в каком масштабе могут быть предприняты.

Весной 2022 года через Газпромбанк осуществлялись расчеты за газ с недружественными странами, но в конце ноября банк оказался под санкциями США, что сделало невозможными транзакции в долларах и евро. В начале декабря президент Владимир Путин внес изменения в порядок платежей, разрешив российским экспортерам газа учитывать встречные требования к иностранным компаниям в своих обязательствах по оплате. Кроме того, указ президента позволяет привлечение третьих лиц к процессу расчета.

Согласно новому указу Газпромбанк остается в роли главного банка для расчетов за газ, но временно прекращает возможность использования специальных счетов до тех пор, пока не будут отменены санкции против банка. Кредитная организация будет открывать рублевые счета для российских поставщиков, куда будет поступать оплата за газ от иностранных клиентов. Также банк может открывать рублевые и валютные счета, если покупатель передаст свои долговые обязательства по оплате третьему лицу.

Ранее сообщалось, что европейские страны, которые закупают газ у России, начали искать способы для продолжения импорта топлива после 20 декабря. С этого момента вступят в силу новые ограничения, однако на данный момент некоторые операции с Газпромбанком все еще разрешены.

Глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто отметил, что это не было бы чем-то необычным, так как некоторые российские банки уже имеют подобные исключения для оплаты поставок урана в Соединенные Штаты. Сийярто также выразил сомнение в том, что решения США о санкциях против Газпромбанка можно считать «союзническим поведением».

Ранее Газпромбанк заявил, что с 26 ноября отменяет снятие до 50 тыс. руб. без комиссии c кредитных карт UnionPay. Тариф за выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи валюты банка, а также банков-участников корпоративной сети и сторонних банков составит 5,9% и 590 руб.