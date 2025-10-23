Европейский союз утвердил новый пакет санкций, направленных против энергетической инфраструктуры России, сообщает Bloomberg. Меры включают запрет на импорт сжиженного природного газа с 2027 года и расширение списка судов так называемого «теневого флота».

Санкции ЕС

По данным агентства, в рамках 19-го пакета ограничительных мер Брюссель ужесточил запрет на транзакции с двумя крупнейшими российскими нефтяными компаниями. Bloomberg их не называет. Под санкции также попали еще 117 танкеров, которые Россия, по мнению ЕС, использует для обхода предыдущих ограничений.

Европейский союз ввел санкции против Альфа-банка, МТС-банка и Абсолют Банка. Под ограничения также попал автопроизводитель «Соллерс». В перечень вошли представительства Альфа-банка, ВТБ и Сбербанка в Белоруссии, филиал ВТБ в Казахстане, а также офис ВТБ в Шанхае.

Брюссель распространил ограничения на кредитные организации в странах Центральной Азии. С 12 ноября запрет на транзакции коснется киргизских банков «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк». В Таджикистане под санкции попали «Душанбе Сити банк», «Спитамен» и «Коммерцбанк Таджикистана».

С 25 января 2026 года запрещены операции через платежную систему «Мир» Национальной системы платежных карт и Систему быстрых платежей (СБП). В санкционный список включен российский стейблкоин А7А5.

Компаниям из стран Евросоюза запретили организовывать турпоездки для граждан ЕС на территорию России, а также инвестировать в российские особые экономические зоны.

Санкции США

Накануне Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 22 октября 2025 года ввело санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла», а также 34 их дочерних предприятий.

Среди заблокированных дочерних структур — «Башнефть Добыча», развивающая, по данным Минфина США, около 200 углеводородных месторождений, «Самотлорнефтегаз», занимающийся разведкой и разработкой нефтегазовых участков, «Лукойл Пермь», работающий в геологоразведке и добыче, а также несколько нефтеперерабатывающих заводов, включая Куйбышевский НПЗ и Рязанский НПЗ.

Рынки отреагировали резким ростом котировок. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 5,1% к предыдущему закрытию, достигнув $64,45 за баррель к 01:05 мск. За период с 23:55 мск до 01:05 мск цены подскочили с $63,33 до $64,45, то есть на 1,77%. Впервые с 10 октября Brent торговалась выше отметки $64 за баррель.

В середине октября аналогичные санкции против «Роснефти» и «Лукойла» ввела Великобритания.