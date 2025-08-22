Европейские чиновники ускоряют разработку цифрового евро после принятия в США закона Genius Act, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Американский документ регулирует рынок стейблкоинов объемом $288 млрд, что усилило у чиновников из ЕС опасения по поводу конкурентоспособности европейской валюты.

Unsplash

По их данным, теперь рассматривается запуск цифрового евро на публичном блокчейне, таком как Ethereum или Solana, вместо ранее планируемой приватной системы.

Закон, принятый после лоббирования криптоиндустрии, регулирует стейблкоины — цифровые токены, привязанные к фиатным валютам (например, доллару США) и обеспеченные резервами, такими как гособлигации.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) несколько лет изучает возможность создания цифровой версии евро. Сторонники проекта подчеркивают, что он обеспечит доступ к платежам, поддерживаемым центральным банком, на фоне снижения использования наличных и продвинет евро на глобальном уровне.

Однако новый американский закон усилил рост использования токенов, номинированных в долларах, что угрожает доминированию единой европейской валюты.

Член исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне в апреле заявил, что продвижение США стейблкоинов на долларе «вызывает обеспокоенность по поводу финансовой стабильности и стратегической автономии Европы». По его словам, это может привести к перемещению депозитов в евро в США и укреплению роли доллара в трансграничных платежах.

Переход на публичный блокчейн позволит торговать цифровым евро повсеместно, повышая его оборот, но вызывает вопросы приватности из-за публичности транзакций. Один источник отметил, что такая опция «определенно рассматривается серьезнее» после Genius Act. Другой сравнил приватную версию с подходом Китая, в отличие от децентрализованных решений американских компаний.

ЕЦБ подтвердил FT, что изучает как централизованные, так и децентрализованные технологии, включая распределtнные реестры, но решение еще не принято.