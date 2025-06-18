Сенат США одобрил законопроект GENIUS, создающий нормативную базу для стейблкоинов — криптовалют, привязанных к стоимости базового актива, например доллара США. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Unsplash

Законопроект поддержали большинство республиканцев и несколько демократов, обеспечив перевес 68–30. Для вступления в силу документ должен быть принят Палатой представителей, контролируемой республиканцами, и подписан президентом США Дональдом Трампом.

Эксперты отмечают, что это «важная веха», так как впервые создается регуляторный режим для стейблкоинов, которые, как правило, используются для переводов между криптовалютами и, по мнению сторонников, могут ускорить платежи.

Закон обязывает эмитентов стейблкоинов обеспечивать токены ликвидными активами, такими как доллары США или краткосрочные казначейские векселя, и ежемесячно раскрывать состав резервов.

Читайте также Гендиректор Circle заявил, что через 2 года криптовалюта войдет в повседневную жизнь людей

Агентство пишет, что криптоиндустрия, потратившая свыше $119 млн на поддержку прокриптовалютных кандидатов в Конгресс в 2024 году, давно лоббировала четкие правила для цифровых активов. В прошлом году Палата представителей приняла аналогичный законопроект, но он не прошел Сенат, контролируемый тогда демократами.