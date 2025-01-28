Европейский союз планирует запретить поставки игровых приставок в Россию, чтобы предотвратить их использование для управления беспилотниками. Запрет будет нацелен на такие продукты, как PlayStation компании Sony и Xbox от Microsoft. С предложением выступила верховный комиссар ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

В рамках нового пакета санкций Евросоюз намерен запретить поставки в Россию игровых консолей PlayStation и Xbox. По словам Каллас, приставки для видеоигр позволяют управлять дронами.

Три крупнейших в мире производителя игровых консолей — Microsoft, Sony и Nintendo — приостановили продажи на российском рынке в начале марта 2022 года. Предлагаемый пакет санкций ЕС направлен на прекращение поставок от продавцов, которые отправляют приставки из Европы, в том числе подержанные.

При этом крупнейший поставщик приставок сейчас — Китай. В 2024 году КНР отправила их в Россию на $120 млн, что в четыре раза больше, чем в 2020 году.

Ранее компания Sony сообщила о росте операционной прибыли на 73% в третьем квартале 2024 года. Этому способствовали высокие продажи в игровом и сетевом бизнесе.