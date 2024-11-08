Компания Sony сообщила о 73-процентном росте операционной прибыли во третьем квартале, чему способствовали высокие продажи в игровом и сетевом бизнесе.

Sony, чей бизнес включает студии звукозаписи, киностудии, игры и консоли, а также производство чипов, сохранила прогноз прибыли в размере 1,31 трлн иен ($8,51 млрд) на текущий год до марта, что в основном совпало с оценкой в 1,34 трлн иен, сделанной 24 аналитиками, опрошенными LSEG.

Операционная прибыль за третий квартал выросла до 455,1 млрд иен с 263 млрд иен годом ранее. Прибыль подразделений по производству игр и обслуживанию сетей выросла почти в три раза до 138,8 млрд иен, сообщила компания.

На днях Sony выпустила обновленную версию своей флагманской консоли PlayStation 5 с улучшенной графикой. PS5 Pro сможет показывать более продвинутую графику и отображать самые последние игры с более высокой и стабильной частотой кадров.

Марк Черни, ведущий архитектор PS5, сказал, что это «самая мощная консоль» в истории компании. При этом PS5 Pro станет и самой дорогой консолью от Sony на сегодняшний день. Ее стоимость составляет $699.99.