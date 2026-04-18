Фондовый рынок охватила настоящая мания вокруг технологий искусственного интеллекта. Акции американской компании Myseum, владеющей платформами для социальных сетей и безопасного обмена сообщениями, взлетели на 310%.

Ралли началось сразу после того, как руководство объявило о масштабном ребрендинге: теперь компания будет называться Myseum. AI и сфокусируется на интеграции конфиденциальных нейросетей в свои продукты.

Этот случай не стал единичным, а лишь подтвердил зарождающийся рыночный тренд. Буквально за день до этого акции производителя обуви Allbirds продемонстрировали фантастический рост на 582%. Оказавшаяся в финансовом кризисе компания, которая еще месяц назад планировала ликвидацию и распродавала активы за бесценок, внезапно заявила о планах переименоваться в NewBird AI и заняться предоставлением инфраструктуры для вычислений в сфере ИИ.

Эксперты Reuters отмечают, что текущая ситуация на бирже до степени смешения напоминает «золотые лихорадки» прошлых лет, связанные с блокчейном и криптовалютами. В те времена простое добавление модного слова «крипто» в название компании гарантировало мгновенный приток капитала от розничных инвесторов.

Сегодня статус ИИ как главного магнита для инвестиций дает небольшим фирмам с проблемным устаревшим бизнесом уникальный шанс на спасение.

Громкие заявления о развороте в сторону нейросетей, даже не подкрепленные детальными бизнес-планами, позволяют таким компаниям моментально повышать свою капитализацию и привлекать свежее финансирование на волне неконтролируемого биржевого хайпа.

