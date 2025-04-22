Региональные власти попросили ввести запрет на майнинг на севере Карелии, в Пензенской области и нескольких районах Хакасии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

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Ведомство пока не решило, будет ли запрет полным или частичным — на период отопительного сезона с 15 ноября по 15 марта.

В ноябре 2024 года российские власти легализовали майнинг (процесс получения криптовалюты). Он стал доступен при условии предоставления в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведений о полученных активах и адресов криптокошельков.

Однако с 1 января этого года по март 2031-го майнинг полностью запретили в десяти регионах: Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

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Тогда же частичный запрет на майнинг ввели на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. В 2025-м он действовал с 1 января по 15 марта, а в следующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

С 7 апреля на юге Иркутской области майнинг запретили полностью до весны 2031 года. По словам губернатора области Игоря Кобзева, региональные власти давно просили об этом правительство, так как майнинг оказывал слишком высокую нагрузку на энергосистему региона.