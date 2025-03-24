Ограничения на добычу криптовалюты, введенные российским правительством в некоторых регионах, привело к снижению мощности потребления электроэнергии до 370 МВт. При этом электросетевые организации отмечают снижение необходимой валовой выручки, а майнеры жалуются, что некоторые участники рынка обходят запреты.

С 1 января 2025 года майнинг запрещен в 10 регионах России: в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской области. А в пики энергопотребления добывать криптовалюты запрещено на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Ограничения необходимы для сохранения баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности. Предполагалось, что эти меры помогут снизить аварийность в энергосистеме в моменты пикового потребления и обеспечить технологическое присоединение новых потребителей.

При этом в России майнинг криптовалют легализован с ноября 2024 года при условии предоставления в Федеральную налоговую службу сведений о полученных активах и адресов криптокошельков. 1 ноября ФНС запустила сервис для внесения данных в реестр майнеров. Физлица могут получать цифровую валюту в пределах 6 тыс. кВт/ч в месяц.

В Минэнерго отчитались, что ограничения уже позволили пройти период максимальных нагрузок в январе без ввода ограничений для потребителей. Так, в регионах Северного Кавказа нагрузка сократилась примерно на 50 МВт. При этом в министерстве отметили, что часть майнинга все еще находится в серой зоне.

По оценке заместителя гендиректора BitRiver Олега Огиенко, сославшегося на данные «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы), снижение мощности потребления промышленного майнинга во всех регионах запрета составило примерно 300–350 МВт.

В свою очередь председатель правления СО Федор Опадчий заявил, что зимой наблюдалось «некоторое снижение» потребления мощности в юго-восточной части ОЭС Сибири. Он прогнозирует, что при сохранении ограничений в этом энергорайоне можно построить меньше 1,2–1,3 тыс. МВт дополнительной новой генерации, которые необходимы для избежания потенциального энергодефицита.

По оценке и. о. гендиректора Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) Ильи Бриллиантова, за период запрета на майнинг на части территории Приангарья высвободилось 308 МВт мощности, потребляемой легальными майнерами. Он отметил, что эти мощности были невостребованными, а конечный потребитель не ощутил запрета на качестве электроэнергии. При этом из-за ограничений, ИЭСК недополучила около 800 млн руб. необходимой валовой выручки за услуги по передаче электроэнергии. «А это финансовый источник для выполнения 9,5 тыс. договоров льготного технологического присоединения новых потребителей», — пояснил он.

Директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов считает, что запрет майнинговой деятельности в регионах без учета конъюнктуры рынка не дает желаемого эффекта. Он связывает это с тем, что некоторые участники рынка с введением запрета уходят в тень и продолжают работать незаконно. Глава ассоциации добавил, что перенос существующей инфраструктуры обходится в 1,5-2 раза дороже строительства новых центров обработки данных. А в связи с тем, что 320 МВт высвободившейся мощности не были отданы кому-либо, электроснабжающие организации недополучили значительную часть прибыли.

По подсчетам аналитиков, число майнинговых ферм в России за 2024 год увеличилось на 7% и достигло 136,6 тыс. единиц. Росту их числа не помешали ограничения в регионах. Наиболее популярной локацией среди майнеров стала Иркутская область, где сосредоточено более 10% выявленных криптоферм.