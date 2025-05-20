Идея передачи солнечной энергии из космоса на Землю будоражит умы человечества уже более восьми десятилетий. Писателей-фантастов, таких как Айзек Азимов, и дальновидных политиков привлекала возможность круглосуточного получения чистой энергии независимо от погодных условий на планете. Однако несмотря на значительное удешевление солнечных панелей и усовершенствование технологий беспроводной передачи энергии, один ключевой вопрос — как построить гигантскую солнечную электростанцию на орбите Земли — оставался без ответа.

Грандиозное сооружение

Британская компания Space Solar, похоже, нашла ответ на этот сложный вопрос. Их амбициозный план заключается в сборке орбитальной электростанции с использованием автономных роботов. Чтобы доказать жизнеспособность этой концепции, компания уже провела успешные испытания технологии на своем объекте недалеко от Оксфорда.

Прототип такой космической солнечной электростанции планируется вывести на орбиту уже через четыре года. Система будет представлять собой массив солнечных панелей, по размерам превосходящий Международную космическую станцию. Выработанная электроэнергия будет преобразовываться в радиоволны и передаваться на приемную станцию на Земле. Потенциально финальный спутник Space Solar может достигать 4 тыс. м в ширину.

Основой гигантской конструкции станут кубы, собранные из структурных ферм. Для демонстрации принципа сборки Space Solar разработала «транспортную систему» — по сути машину, которая берет карбоновые трубки из «рюкзака» и постепенно собирает из них фермы. Эти испытания проводились в Калхэме, недалеко от Абингдона, в сотрудничестве с Управлением по атомной энергии Великобритании. Роботы успешно продемонстрировали свою способность собирать из ферм пару кубов размером один метр.

По словам Мартина Солтау, одного из руководителей Space Solar, эти тесты вселяют «реальную уверенность» в экономической и технической жизнеспособности проекта. Команда проекта предполагает, что такая схема сможет поставлять электроэнергию по стоимости, сравнимой с морскими ветряными электростанциями. Разработка прототипа получила поддержку правительства в виде грантов на сумму более £10 млн.

До реализации — один шаг

18-месячный исследовательский проект стоимостью £1,7 млн, финансируемый Департаментом энергетической безопасности и Net Zero, а также Космическим агентством Великобритании, позволил достичь значительных успехов в проектировании — от сборки до беспроводной передачи энергии.

Местоположение первой приемной станции еще не определено, но исландская компания Reykjavík Energy уже согласилась вести переговоры о поставках электроэнергии с прототипа. Если приемная станция будет построена в Великобритании, ее можно разместить в Северном море. Сетеподобная структура станции может занимать площадь от 1 тыс. до 3,5 тыс. м в поперечнике.

Идея космической солнечной энергетики находит все большую поддержку. Правительство Великобритании уже три года поддерживает эту концепцию. Недавно Институт Тони Блэра также высказался в пользу этой технологии, назвав ее «передовым и прорывным энергетическим решением», заслуживающим больших инвестиций.

Тем временем солнечная погода и растущее число солнечных панелей на Земле в Великобритании уже помогли установить новый рекорд по выработке солнечной энергии. В одну из недавних суббот был зафиксирован пик в 13,57 ГВт, что превысило предыдущий рекорд в 12,2 ГВт, установленный 1 апреля.