Исследование, проведенное группой ученых из Университета Вандербильта (США), опубликованное в American Journal of Preventive Medicine, показало, что темп ходьбы способен заметно повлиять на продолжительность жизни.

Neom, Unsplash

В рамках анализа были изучены данные 79 856 человек из 12 штатов США. Ученые сопоставили, сколько времени участники проводили за медленной и быстрой ходьбой, и как это соотносилось с рисками смертности — особенно от сердечно-сосудистых заболеваний — в течение почти 17 лет наблюдения.

Результаты показали: у тех, кто каждый день уделял хотя бы 15 минут быстрой ходьбе, риск смерти за период наблюдения был значительно ниже. Это касалось, в первую очередь, смертности от заболеваний сердца и сосудов.

Особую значимость исследованию придает тот факт, что в выборке были представлены в основном люди с низким уровнем дохода и чернокожее население — те группы, которые обычно менее доступны для участия в подобных эпидемиологических работах, и у которых зачастую нет безопасных условий для прогулок.

«Наше исследование показало, что быстрая ходьба всего лишь 15 минут в день связана со снижением общей смертности почти на 20%, в то время как менее значительное снижение смертности наблюдалось при ежедневной медленной ходьбе более трех часов», — пояснил эпидемиолог Вэй Чжэн.

«Это преимущество оставалось значимым даже после учета других факторов образа жизни и было одинаковым в ходе различных анализов чувствительности», — добавил он.

Как уточняют ученые, к медленной ходьбе они отнесли, например, выгуливание собаки или прогулку во время работы. Быстрая же ходьба определялась как подъем по лестнице или целенаправленные физические нагрузки с активной ходьбой.

Хотя само исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, авторы подчеркивают: результаты достаточно убедительны, чтобы говорить об ощутимой пользе. По их мнению, эффект от аэробных упражнений напрямую связан с улучшением сердечно-сосудистого здоровья.

Быстрая ходьба активизирует работу сердца и кровеносной системы, помогает сжигать калории и поддерживать нормальный вес.

«Хотя польза для здоровья от ежедневной ходьбы общеизвестна, исследований, изучающих влияние таких факторов, как темп ходьбы, на смертность, особенно среди малообеспеченного населения и чернокожего/афроамериканского населения, было немного», — добавляет Чжэн.

Среди причин, по которым исследователи акцентируют внимание именно на ходьбе, — ее доступность: в отличие от других видов упражнений, она не требует особой подготовки или оборудования. Для большинства людей ее легко интегрировать в повседневность — достаточно, например, пройтись пешком до магазина или выбрать более отдаленную парковку.

«Кампании в области общественного здравоохранения и общественные программы могут подчеркивать важность и доступность быстрой ходьбы для улучшения показателей здоровья, предоставляя ресурсы и поддержку для содействия более широкому распространению быстрой ходьбы во всех сообществах», — подчеркивает Лили Лю, эпидемиолог из Университета Вандербильта.