В жизни каждого человека наступает момент, когда нужно проявить внутреннюю силу. Будь то болезненный разрыв, сложный профессиональный вызов или восстановление после болезни — все это требует не только выдержки, но и психологической устойчивости, пишет CNBC, ссылаясь на мнение специалистов по ментальному здоровью.

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Некоторым людям психологическая стойкость достается от природы, но большинство могут развить ее с помощью практики. Один из способов — обратить внимание на то, что мы говорим себе в трудные моменты. Ниже — три фразы, которых избегают люди с устойчивой психикой.

1. «Я не справляюсь»

В стрессовой ситуации легко впасть в состояние паники или безнадежности. Многие просто не знают, как реагировать, и поэтому поддаются естественной реакции «бей или беги». Однако, по словам тренера Джейсона Шена, устойчивые люди действуют иначе: они не уходят в себя и не убегают от трудностей, а обращаются к поддержке окружающих.

«Даже если вы инстинктивно чувствуете, что во время стресса впадаете в адреналиновую и кортизоловую реакцию борьбы или бегства, вы все равно можете предпринять сознательные шаги, чтобы воспользоваться преимуществами заботы и дружбы», — написал Шен.

Социальные связи действительно помогают пережить трудности, подтверждает исследование немецких ученых 2022 года. Шен рекомендует создавать пространство, где можно обсудить проблемы с близкими или друзьями — например, устраивать регулярные встречи, пусть даже онлайн.

«С каждым годом оставаться на связи с близкими людьми становится все труднее, — пишет Шен. — Подумайте о том, чтобы заранее назначить время — например, вечер понедельника или обед пятницы, — когда вы и близкий друг или член семьи будете встречаться лично или виртуально».

2. «Я — жертва»

Когда кажется, что все идет наперекосяк, легко поддаться чувству беспомощности. Но, по словам Шена, это лишь временное состояние — и оно не определяет человека.

Психолог Кортни С. Уоррен предлагает вместо этого использовать формулировки, которые помогают сохранить контроль:

«Я не позволю себе быть жертвой»;

«Я смогу пройти через это».

«Эмоциональная устойчивость связана с отвагой и психической стойкостью. Это понимание, что мы должны быть сильными и преодолевать невзгоды, не позволяя им сломить нас, — написала Уоррен. — Быть стойким означает, что, испытывая боль от плохого обращения, вы меняете свою позицию жертвы и бессилия на поиск выхода из положения».

3. «Да», когда хочется сказать «нет»

Некоторые люди не умеют отказывать — из желания угодить, страха конфликта или чувства вины. Однако это прямая дорога к переутомлению и эмоциональному истощению. Психолог Джессика Джексон подчеркивает: устойчивые люди знают, как и когда устанавливать границы.

«Если вы говорите „да“ всем подряд, то окружающим покажетесь готовым к работе, но это может привести к выгоранию, стрессу и негативным эмоциям», — отмечает она.

По словам Джексон, устойчивость — это не про изоляцию и независимость, а про осознанный выбор в пользу своих приоритетов.

«Если, например, у вас запланирован ужин с подругой, но вам нужно остаться дома и отдохнуть, не стоит расстраиваться, если вы перенесете встречу, или если вам нужна дополнительная поддержка на работе, потому что вы рассеянны, попросите об этом менеджера или товарища по команде», — добавляет она.