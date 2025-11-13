Красная икра в России за год подорожала на 33%, а в абсолютном выражении средняя цена за банку весом 200 г достигла почти 3 тыс. руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Контур. Маркета», основанного на анализе более 1,7 млн чеков. Данные сравнивали за период с октября по ноябрь 2025 года с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия».
Натуральная икра подорожала — спрос естественным образом перераспределился, и покупки натуральной красной икры выросли лишь на 3%, в то время как продажи имитированной лососевой икры продемонстрировали значительный прирост — сразу на 18%.
Конечно, это связано демократичной ценой имитации, ее доступностью даже в магазинах эконом-класса, а также с восприятием ее как более полезного продукта из-за низкой калорийности, отсутствия холестерина и гипоаллергенности.
При этом сама имитированная икра за год подешевела на 6%. Наибольшее же падение цен затронуло черную икру, которая подешевела на 15%, и сейчас средняя цена за 200-граммовую банку составляет 12,6 тыс. руб.
Эксперты объясняют эту разницу тем, что черная икра традиционно считается дорогим деликатесом со стабильным спросом, а на цену более массовой красной икры сильно влияет ажиотаж перед праздниками.
По данным Росстата, в сентябре красная икра подорожала на 37,8% в годовом выражении. Как пояснил вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин, несмотря на относительно удачную путину в 2025 году (улов лосося составил 335 тыс. тонн против 220 тыс. тонн в 2024-м), рост цен не был сдержан из-за роста издержек производителей и инфляции. По его словам, вообще-то красная икра является продуктом премиум-класса, и производители стремятся зарабатывать именно на таких товарах.
Отраслевые эксперты ожидают дальнейшего роста цен к Новому году — примерно на 15%, что ожидаемо, поскольку икра остается неизменным атрибутом праздничного стола для большинства российских семей. После праздников возможна некоторая коррекция цен в сторону снижения.