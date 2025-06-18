Популярный TikTok-ролик от 6 июня напомнил об одном из самых опасных смартфонов в истории. Это устройство, выпущенное в 2016 году, известно своим риском перегрева, самовозгорания и даже взрыва, что привело к масштабному отзыву по всему миру. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) до сих пор запрещает брать этот смартфон на борт самолета.

В вирусном видео с 2,5 млн просмотров пользователь @malckbro показал табличку с предупреждением:

«ЗАПРЕЩЕННЫЙ FAA ТОВАР / Samsung Galaxy Note 7 / Физические лица НЕ могут перевозить это устройство при себе, в ручной клади или в зарегистрированном багаже на рейсах в, из или по территории США».

На сайте TSA указано, что устройство остается в списке запрещенных предметов. Как подчеркивает Министерство транспорта США, это связано с угрозой, исходящей от литий-ионных батарей, установленных в Galaxy Note 7.

«Лица, владеющие или являющиеся владельцами устройства Samsung Galaxy Note7, не могут перевозить это устройство при себе, в ручной клади или в зарегистрированном багаже на рейсах в Соединенные Штаты, из них или в пределах Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.

В разделе комментариев к видео пользователи TikTok активно обсуждали ситуацию.

«Почему он запрещен?» — спросил один пользователь, а другой пошутил: «Конечно, это не я сейчас залипаю в это видео на своем Note 7».

Третий добавил: «Этот телефон вышел в 2016 году. Ему почти 10 лет. Никто уже не должен им пользоваться — он слишком устарел. Со временем Google перестает выпускать обновления для старых моделей».

Другой пользователь прокомментировал: «Вероятно, это связано с тем, что у него есть проблемы с аккумулятором, который может спонтанно загореться. В Интернете полно видеороликов с этим, некоторые из них старые, но таких видеороликов много».

Samsung еще в 2016 году признала проблему и приостановила продажи устройства: по состоянию на 1 сентября было зарегистрировано 35 случаев по всему миру.

Ситуация вокруг Galaxy Note 7 также актуализировала новую волну ограничений: FAA недавно ужесточила правила перевозки внешних аккумуляторов и портативных зарядных устройств. Теперь устройства на литий-ионных или литий-металлических батареях должны быть исключительно в ручной клади.

«Когда ручная кладь проверяется у выхода на посадку или у борта самолета, все запасные литиевые батареи и внешние аккумуляторы должны быть извлечены из сумки и оставлены пассажиром в салоне самолета. Клеммы батареи должны быть защищены от короткого замыкания», — напомнили в FAA.