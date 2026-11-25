Маркетплейс Etsy изменил условия использования контента продавцов для обучения искусственного интеллекта. Поводом стали недовольство авторов и уход с платформы нескольких магазинов, некоторые из которых работали там больше десяти лет. Однако полностью отказываться от использования пользовательских материалов компания не стала.

Benoit Deschasaux, Unsplash

26 октября 2026 года Etsy обновила пользовательское соглашение, включив в него положения, разрешающие платформе, ее партнерам и подрядчикам использовать фотографии товаров, иллюстрации, описания и другие материалы продавцов для разработки, обучения и совершенствования ИИ-моделей.

Это вызвало недовольство среди авторов. Они опасались, что их работы будут использоваться для обучения нейросетей, которые впоследствии смогут воспроизводить чужие идеи и создавать копии оригинальных изделий.

Некоторые продавцы решили уйти с платформы. Например, иллюстратор Аарон Миллард объявил о закрытии магазина, которым управлял почти десять лет. Основатели бренда товаров для дома и канцелярии Cognitive Surplus Кристен и Джефф Зефирос также закрыли свой магазин после 13 лет работы на Etsy.

Читайте также Скидок станет меньше: как ИИ меняет правила распродаж

Продавцы критиковали компанию за широкие права на использование их творческих материалов, в том числе за возможность передавать их третьим сторонам.

Первоначально Etsy защищала новые правила. Вице-президент компании по работе с клиентами Джеймс Оссман объяснял, что материалы продавцов могут использоваться для перевода описаний товаров, улучшения рекламных материалов, обнаружения мошенничества и совершенствования инструментов для управления магазинами.

Компания также заявляла, что не использует контент для обучения моделей, предназначенных для копирования оригинальных работ продавцов или замены их творческого труда.

23 ноября Etsy опубликовала пересмотренную редакцию условий. В ней компания прямо указала, что не будет использовать контент продавцов для обучения ИИ-моделей, созданных с целью подменять их творчество или воспроизводить копии их товаров.

Генеральный директор Etsy Крути Патель Гоял признала, что компания должна была лучше объяснить продавцам, как именно планирует использовать их материалы.

При этом Etsy не отказалась от возможности применять пользовательский контент для обучения искусственного интеллекта. Разрешение на использование материалов по-прежнему остается бессрочным и неотзывным. В новой редакции также отсутствует прежнее упоминание о возможностях отказа от такого использования.

Отдельный механизм, который позволял бы американским продавцам запретить использование своих работ для обучения ИИ и при этом продолжить работу на платформе, не предусмотрен.

Обновленные условия вступят в силу 16 декабря 2026 года.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.