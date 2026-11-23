Американские ретейлеры все активнее используют искусственный интеллект для определения цен и управления скидками. Новые алгоритмы помогают компаниям точнее прогнозировать спрос и выяснять, насколько можно сократить скидки, не потеряв покупателей. В результате привычные распродажи, в том числе «Черная пятница», могут стать менее щедрыми.

Kateryna Hliznitsova, Unsplash

Как сообщает Reuters, ИИ-инструменты уже используют такие бренды, как Gap и Under Armour, а также крупные игроки индустрии роскоши. Технологии анализируют продажи, складские запасы, цены конкурентов и экономические условия, чтобы определить оптимальную стоимость товаров и подходящий размер скидки.

По словам генерального директора компании Impact Analytics Прашанта Агравала, программное обеспечение нередко показывает, что брендам достаточно проводить меньше акций, сокращать их продолжительность и распространять скидки на меньшее количество товаров. Gap подтвердила, что использует эти инструменты для принятия решений о снижении цен с учетом спроса и запасов.

Показательный пример — косметический рынок. По словам главы компании Kapnova Джеймса Сана, ИИ помог одному крупному косметическому бренду пересмотреть планы на «Черную пятницу»: вместо первоначально запланированной скидки 40% на средства по уходу за кожей компания решила предложить покупателям 30%.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других сегментах. Инструменты компании First Insight предложили одному из брендов сократить скидку по акции «купи один товар — получи второй бесплатно» с 50% до 40%.

Главное преимущество таких технологий для бизнеса — возможность не снижать цены без необходимости. Если алгоритм показывает, что товар продолжат покупать и с меньшей скидкой, компания может сохранить более высокую стоимость и увеличить прибыль.

При этом речь не обязательно идет об исчезновении распродаж. Скорее, они могут стать более избирательными: скидки будут предлагать на конкретные товары, в определенные периоды и только тогда, когда этого требует спрос.

Некоторые изменения уже заметны на рынке. По данным Centric Market Intelligence, в сегменте спортивной одежды за последний год выросла доля товаров, продаваемых со скидкой, однако средний размер уценки снизился. Например, средняя скидка на спортивные бюстгальтеры сократилась с 36% до 32%.

Технология пока продолжает развиваться, но ее распространение ускоряется. Согласно исследованию консалтинговой компании Simon-Kucher за 2025 год, треть опрошенных компаний используют ИИ для прогнозирования спроса, а 28% — для оптимизации цен в режиме реального времени.

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Что это значит для покупателей?

Для американских потребителей, которые продолжают сталкиваться с ростом стоимости жизни, такая тенденция может означать менее привлекательные предложения в сезон праздничных покупок. Особенно это касается «Черной пятницы», традиционно ассоциирующейся с крупными скидками.

Впрочем, эксперты отмечают, что речь пока не идет о массовом переходе к персональным ценам для каждого покупателя. Большинство описанных инструментов помогают определять общую стоимость товаров и размер скидок, а не устанавливать индивидуальные цены на основе данных конкретного человека.

Однако граница между обычным управлением ценами и динамическим ценообразованием становится все менее заметной. Это поднимает вопросы прозрачности, этики и регулирования: насколько далеко ретейлеры смогут зайти в использовании алгоритмов, чтобы максимизировать прибыль за счет более точного управления ценами.

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